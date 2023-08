Ministerio de Salud: RD no tiene epidemia ni descontrol en ninguna de las enfermedades

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Ministerio de Salud Pública (MSP) informó este miércoles que a pesar de la amenaza de contagio que presenta el vecino país de Haití, por la situación sanitaria que está viviendo en los últimos tiempos, para la República Dominicana no representa un riesgo de epidemia ni descontrol en ninguna de las enfermedades endémicas, gracias a las intervenciones y vigilancia activa que mantiene la institución.

Luego de reiterar que en el país no se han confirmado defunciones por causa del fentanilo, las autoridades de Salud, hicieron un llamado a la población en general a seguir cuidándose y mantener las recomendaciones del MSP para colaborar a la mitigación de estas y otras enfermedades, y a continuar con la vacunación.

Al encabezar la acostumbrada rueda de prensa semanal, el doctor Eladio Pérez, viceministro de Salud Colectiva, precisó que se han incrementado las intervenciones, a través de la educación, promoción y el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de la institución para identificar en tiempo récord cualquier evento de salud que pueda darse en las variaciones de la Semanas Epidemiológicas (SE), para tomar decisiones pertinentes y efectivas en el momento exacto.

“Quiero hacerle saber a la población, que en estos momentos no estamos en situación de descontrol entorno a las enfermedades endémicas que se propagan en fechas como estas y por el cambio climático, estamos atento a todas las áreas más vulnerables, en especial a los hospitales para descartar casos sospechosos de dengue, malaria, difteria, tos ferina, tétano, entre otros, manteniendo nuestra posición, siempre dispuesto a solucionar todo lo que nos compete como ente rector de la salud, a través del diálogo y estrategias que fortalezcan el sistema sanitario y al mismo tiempo mantener la tranquilidad del país”, puntualizó el doctor Pérez.

Fentanilo

En otro orden, reiteró que en el país aún no se ha identificado la aparición de fentanilo ni defunciones atribuidas al consumo de esa sustancia ilícita, “por el momento no tenemos reporte de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), que notifique la aparición de Fentanilo en el país, hasta que tengamos esa confirmación por la institución correspondientes no podemos decir que tenemos Fentanilo en nuestro país”.

Avance de la vacunación en el país

De su lado la doctora Aida Lucia Vargas, directora de Inmunoprevenibles por Vacunas, informó que en lo que va de año se han notificados 19 casos de difteria, de ellos 13 descartados, seis por confirmar y un fallecido. Mientras unas 60, 554 personas se han vacunados contra el cólera.

Por otro lado, el doctor Luis Rosario, coordinador de la Gestión Desconcentrada de la Rectoría, corroboró, resaltando los valores de la Semana Epidemiológica (SE) #30, citando que de leptospirosis solo hay 10 casos sospechosos y una muerte por esta enfermedad, de dengue 249 en espera de confirmación y cuatro defunciones, en menores de un año se registraron 18 defunciones, y cuatro muertes maternas, lo que suma un total de 36 en todo el 2023.

Detalló que las provincias donde se concentran mayor cantidad de casos de leptospirosis son: Santo Domingo, el Distrito Nacional, San Cristóbal, y La Romana.

Cólera

Mientras, la doctora Gina Estrella, directora de Gestión de Riesgo y Atención a Desastre, manifestó que el cólera continúa bajo control, solo algunos casos de diarrea en la zona fronteriza, a causas de afecciones intestinales provocadas por parásitos, al tiempo que invitó a toda la población a participar en la versión número 27 de la Ruta de la Salud que se efectuará este viernes 4 y sábados 5 del presente mes en el Polideportivo de Monte Plata.

