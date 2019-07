Ministerio de Salud Pública clausura clínica Siluel Stetic Clinic

View this post on Instagram

Por violación a la Ley General de Salud 42-01, el Ministerio de Salud Pública a través de la Dirección General de Habilitación y Acreditación, clausura en estos momentos de forma temporal el área donde se realizaban procedimientos quirúrgicos de la clínica de estética Siluet ubicada en el sector Naco y que recientemente estuvo bajo investigaciones por la muerte de una paciente. #SaludPúblicaRD