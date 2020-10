Ministerio de Educación realiza audiciones para escoger que profesores grabaran las clases virtuales

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO; SANTO DOMINGO.- El Ministerio de Educación (MINERD), realiza este martes las audiciones a los docentes de las distintas asignaturas que serán seleccionados para impartir las asignaturas bajo la modalidad a distancia, según lo programado para el nuevo año escolar 2020-2021.

El casting se realiza en los estudios del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) y se busca escoger a quien realice la mejor presentación, interacción, proyección y manejo de las competencias de la materia de que se trate.

El ministro de Educación, Roberto Fulcar, destacó la importancia de la participación y la responsabilidad en la trasmisión de los contenidos.

“Están encaminándose en una misión trascendental. Espero que sean escogidos. Lo que estamos haciendo va a cambiar este país y ustedes van a ser protagonistas de eso”. Les dijo.

Se trabaja con maestros y maestras de cada nivel, grado y materia quienes tendrán la responsabilidad de transmitir esos contenidos a todos los alumnos del país a través de las plataformas virtuales, radio y televisión a partir del 2 de noviembre.

La coordinadora general del programa Aprendemos en Casa, Eva Luna Mena, dijo que “lo que se busca es seleccionar los profesores modelo que los estudiantes verán todos los días desde sus casas. Queremos llevar el aula al hogar de cada estudiante, que pueda identificarse y sentirse cómodo cuando vea a su profesor, mediante las diferentes herramientas tecnológicas que se utilizarán para enseñar”.

Se está trabajando con 13 productores de televisión reconocidos en la República Dominicana, cada uno acompañado de un equipo de técnicos del Ministerio de Educación.

El productor de televisión para el tercer grado de secundaria, Kaki Martí, explicó que se realiza la audición de los profesores de las distintas asignaturas. Enfatizó que el ministerio de Educación busca las mejores competencias de cada docente por lo que deben estar preparados para impartir cualquiera de ellas.

“Con la implementación de las audiciones buscamos un profesor que tenga pleno domino de su materia, que pueda comunicar y tenga la capacidad de interactuar frente a la cámara”, puntualizó.

La convocatoria ha sido bien acogida por los profesores. Se han presentado más de 500 de distintas partes del país, mostrando altos niveles de capacitación y entusiasmo, lo que ha facilitado el proceso de evaluación y selección.

La maestra Arelis Gil Rodríguez, docente del área de Lenguas Extranjeras, expresó su emoción y satisfacción de ser parte de esta nueva forma de impartir docencia. “Cuando me llamaron y me informaron que debido a mi preparación me habían seleccionado para incursionar, me sentí feliz y agradecida” expresó la docente.

Isis Féliz, del área de Matemáticas y Robótica dijo sentirse “muy honrada de que el MINERD le haya dado la oportunidad de demostrar que los docentes quieren mejorar la calidad educativa del país. La educación está en mis venas pues mis padres son educadores, y si soy una de las seleccionadas en esta etapa, prometo transmitir a través de las cámaras lo que he aprendido a lo largo de mi carrera”.

La selección continua durante toda esta semana en los estudios del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP).

ENLACE DE DESCARGA CASTING PROFESORES

https://wetransfer.com/downloads/91ef0e86f1d1e79d7211d0fd90c1582720201013192433/13bd9a695cbd55581933f46b5b9d9f7020201013192433/18fa59