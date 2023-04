Ministerio de Cultura invisible en Santiago; entidades claman auxilio

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO.- Quejas constantes debido a la mala organización y la falta de iniciativa para incentivar el desarrollo de las instituciones que aportan al arte, la cultura y la historia, son la muralla a la que se enfrenta el Ministerio de Cultura desde hace años en Santiago.

Los tiempos cambian y evolucionan, sin embargo, cuando se trata de la innovación de las artes, la modernización y fácil acceso a archivos históricos, así como el respaldo económico que sirve de soporte para el crecimiento de las áreas, los movimientos son lentos o prácticamente invisibles.

El Nuevo Diario en Santiago conversó con diversos representantes que durante largos años se han encargado de apoyar las áreas citadas anteriormente y dos de ellos tienen como propósito la digitalización de archivos de la historia de la región del Cibao, acción que, según describen, requiere de una «muy buena base económica».

«Siempre he soñado y quiero concretizarlo. Tener una biblioteca especializada en las 14 provincias del Cibao, es decir, tratar que en esta institución, todos los libros de los escritores del Cibao estén disponibles, que seamos un referente para quienes realicen trabajos de investigación o cualquiera que desee estudiar sobre la demarcación», de esta forma inició la intervención del presidente de la Sociedad Cultural Alianza Cibaeña, Juan Guerrero, mejor conocido como Jonny.

Expresó que tristemente hay muchas personas que desconocen la existencia del órgano, que el mismo cuenta con grandes limitantes que impiden su desarrollo y entre ellas se encuentran el apoyo económico.

«Se necesita recursos, voluntad e integración de todos los mecanismos que aporten a la cultura para trabajar en conjunto y aportar al crecimiento», así mismo, subrayó que se debe fortalecer y cambiar la metodología de enseñanza en los niños y exigir que al momento de salir de la secundaria hayan leído una cantidad razonable de libros.

«El que no lee, no piensa y el que no piensa no sabe hablar, estamos viviendo una era de copiar y pegar, hay que buscar con pinzas a los dominicanos que leen», dijo.

En su discurso, Jonny resaltó la importancia de crear un plan y que los distintos gobiernos le den continuidad al mismo, para que los jóvenes tengan conocimientos con base y puedan hablar con propiedad sobre diversos temas.

«Antes cualquier estudiante de 8vo grado sabía y te podía decir el nombre de todas las capitales del mundo, ahora salen de bachillerato y no conocen nada prácticamente y peor, tú ves profesionales con faltas ortográficas garrafales y da pena», pronunció.

Al referirse al tema del acceso a la información, Guerrero indicó «Me pueden ahorcar, pero los intelectuales de aquí secuestran las informaciones, si tienen un documento o un libro no lo facilitan, el Archivo Histórico de Santiago está secuestrado, ve a buscar información ahí, no te permiten, no te dejan y eso es patrimonio de la humanidad».

Informó que la Sociedad Cultural Alianza Cibaeña recibe un presupuesto mensual de 63 mil pesos y este no da abasto para cubrir todas las necesidades del lugar, por lo que se ven en la obligación de solicitar ayuda de otras organizaciones. Además, tienen 5 empleados y necesitan dos más para poder operar de manera adecuada.

Por otro lado, Arnulfo Rivas, presidente del Ateneo Amantes De La Luz, adelantó: “Estamos en un proceso de digitalizar todo el material biográfico y hemerográfico con el que cuenta la institución. Hemos dado algunos pasos con el Archivo General de la Nación. Ya hemos tenido varias reuniones, ellos nos visitaron, hicieron un levantamiento para darnos un presupuesto aproximado de lo que nosotros necesitaríamos, ya que ellos tienen todo su material digitalizado. Nosotros queremos hacer lo mismo y hay cosas que vamos a conectar para manejarlas ambas instituciones”. También adelantó que ya iniciaron a tocar puertas para lograr reunir los ingresos.

Es importante destacar que tanto el presidente de la Sociedad Cultural Alianza Cibaeña como el del Ateneo Amantes de La Luz ocupan posiciones honoríficas.

Sobre Bellas Artes:

El pasado año, el exdirector regional de Cultura en Santiago, Lincoln López, denunció que la situación de las escuelas de Bellas Artes “es triste, gris y casi oscura por la ausencia de la enseñanza artística en el país”.

López expresó que las escuelas de Bellas Artes fueron creadas hace más de 60 años a través de la Dirección General de Bellas Artes y que lo correcto sería que en la actualidad en cada centro educativo público del país se implementara la enseñanza de las artes.

El catedrático destacó que hay un desequilibrio en relación a la distribución de las escuelas de Bellas Artes y la única forma de solucionarlo es que el Ministerio de la Cultura trabaje en conjunto con el Ministerio de Educación.

Relacionado