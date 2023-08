Ministerio de Agricultura lanza II Registro Nacional Georreferenciado de Predios y Productores

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-El Ministerio de Agricultura, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), presentó el lanzamiento del II Registro Nacional Georreferenciado de Predios y Productores (RENAGRO), el cual persigue actualizar los datos estadísticos del sector agropecuario para que estén a disposición de las autoridades, productores, inversionistas e investigadores.

La presentación estuvo a cargo del viceministro de Planificación Sectorial Agropecuaria, José Rafael Paulino, quien puntualizó que se está impulsando este proyecto porque el Gobierno entiende que los usuarios de estos datos “tienen perfecto derecho a disponer de una data de calidad, a tiempo, limpia, que le permita hacer sus decisiones de inversión sobre una base mucho más real”.

De su lado, Luis de los Santos, especialista de la División de Recursos Naturales, Riesgos y Desastres del BID, señaló que cuando no se tienen datos precisos no es factible tomar decisiones apropiadas, por lo que no es posible ayudar a los productores a resolver los retos que se le presenten.

Al cierre del encuentro, el viceministro de Producción y Mercadeo, ingeniero Eulalio Ramírez, agradeció a nombre del ministro de Agricultura, Limber Cruz, al equipo que durante larga jornada de trabajo prepararon ese importante proyecto que presentaron, el cual consideró será una gran contribución para mejorar todas las informaciones y estadísticas del sector agropecuario.

Además de los viceministros Paulino y Ramírez, y De los Santos, la mesa de honor estuvo integrada por el doctor Luis Ernesto Pérez Cuevas, asesor agropecuario; Fernando Jáquez, viceministro Administrativo y Financiero; Darío Vargas Mena, viceministro de Extensión y Capacitación Agropecuaria; Leónidas Batista, director ejecutivo del Instituto Dominicano del Café (Indocafé); Julio Ferreira, vicerrector académico de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), y Alexis Cruz, viceministro de Análisis Económico y Social del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (Mepyd).

