Miniserie dominicana grabada por Zoom llega a festival en Colombia

Comparte esta noticia

“Las vecinas de los kilómetros”, es la nueva serie dominicana grabada por Zoom que ha impactado a Latinoamérica. Algunos de los actores estuvieron hablando en el programa ¨Bajo el Lente con Willy González¨, transmitido en la plataforma digital de este medio, sobre el impacto que ha generado y como ha sido el proceso para la creación de esta serie.

“Las vecinas de los kilómetros”, surge luego de que algunas actrices y actores crearán un grupo de WhatsApp para hacer un challenge para las redes sociales, luego de esto el equipo se mantuvo activo y justo ahí nació la idea de crear algo nuevo.

“Gracias a la pandemia hemos creado un producto, que a la gente le ha gustado. Lo que al principio parecía algo muy negativo se ha convertido en algo muy positivo”, afirma Cinthia Almonte.

La idea central de esta miniserie es hacer críticas sociales de lo que se está viviendo en este momento, con un tono jocoso y lleno de humor.

El proceso detrás de cámaras

Las actrices afirman que una de las cosas más retadoras de realizar esta miniserie ha sido tener que hacer algo en conjunto cada uno desde su casa, sobretodo que una de las actrices, se encuentra actualmente en Argentina y la diferencia horaria hace que esto se le pueda complicar un poco, ya que cuando en República Dominicana está en plena luz de la tarde, allá posiblemente ya esté cayendo la noche, y el objetivo de la serie es que parezca que todas están en un mismo edificio.

“Para mí es un reto la parte de la edición, ya que es algo nuevo y que no soy una mega editora, tratamos de lo que pase en cada capítulo sea lo más real posible, para que al momento de la edición sea más fácil. La meta es que te sientas parte de uno de los vecinos”, dice Almonte.

Para realizar el guion de la serie estas cuentan con un equipo rotativo de dramaturgas, las cuales tratan de elegir situaciones afines con la realidad que se pueda encontrar en cualquier edificio.

El festival de festivales en Colombia

Este es un festival que se ha realizado durante el COVID-19, que se encarga de recoger materiales de países de Latinoamérica para presentar lo que se está haciendo durante la pandemia.

“Nos sentimos orgullosas de representar a la República Dominicana, con este invento que habíamos creado”, asegura Karina Valdez

Sobre algunos de los personajes

Bryan Terrero: “En la serie soy Karen, ella es una “jociadora”, siempre busca la oportunidad de hacer negocios. Tomo de referencia a una vecina por su actitud y su manera de hablar. A Karen no le importa de lo que hablan, siempre sale con un disparate”.

Cinthia Almonte: “Yo soy Anabel, ella no es diestra con la tecnología. En similitud conmigo tiene que hay algunas cosas tecnológicas que me complica. Pero lo importante para interpretar un personaje es que te rete y siento que Anabel ha logrado retarme”.

Karina Valdez: “Cristina, es la vecina que no le gusta nada. Siempre está en desacuerdo, y no tiene paciencia y cuando la gente se desvía de un tema y le nace un tic en el ojo, esto quiere decir que está molesta”.

Charlene Blanco: “Lucía, es una hippie que no la mata nadie y vive en el aire y desviada del tema siempre. En relación conmigo es que, no soy hippie pero si me gusta esa vibra de reciclar y en hacer un cambio por nuestro planeta”.

Por: Benazhir Lami

Anuncios

Relacionado