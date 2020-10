“Mini PacMan” superó a Bermudez y conquistó dos títulos latinos en su debut profesional

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El boxeador Erick “Mini PacMan” Rosa (1-0), de 20 años, no defraudó a su fanaticada de la República Dominicana, al consumar su debut profesional por la puerta grande tras superar por puntos al experimentado mexicano Oscar Bermudez Salas, en evento celebrado la noche del sábado en el hotel Catalonia Malecon Center de la capital dominicana.

Tras diez interesantes asaltos los tres jueces votaron de la siguiente manera: 100-90; 100-90 y 98-92; todos a favor de Rosa por decisión unánime.

Las puntuaciones de los jueces fueron el fiel reflejo de la buena actuación del llamado “Mini Pac-Man”, quien a pesar de encarar su primera pelea profesional, lució un buen boxeo. Peleó adentro, a la distancia y manejó buenos tiempos, ante un mexicano que no daba tregua y que siempre estuvo buscando la pelea cuerpo a cuerpo.

Rosa en varias ocasiones estremeció a su oponente sin lograr derribarlo, pero no se desesperó y mantuvo el dominio del combate hasta el último segundo.

Luego de esta sensacional victoria donde se adueñó de los títulos Fedelatin Mínimo de la AMB y Latino Mínimo del CMB, se espera que Erick “Mini PacMan” Rosa regrese a los entarimado una vez más antes que finalice la temporada 2020 o posiblemente con una presentación en el extranjero.

“Mini PacMan” Rosa: “Me preparé para esto y logramos la victoria”

“Mi rival era un fajador, que no daba paso atrás, me exigió toda la noche y yo respondí en todo momento. Me preparé para esto y logramos la victoria”, manifestó el nuevo campeón latino.

“A pesar de que no llegó el nocaut, pude desarrollar mi plan de trabajo, usando mis combinaciones, caminando el ring y conectando buenas manos, es más, en el último tramo del combate estuve a punto de noquearlo, pero el muchacho era fuerte”, agregó.

“Este sueño no hubiera sido posible sin la ayuda de mi equipo de trabajo y Shuan Boxing Promotion, en especial a mi promotora Bélgica Peña”, culminó.