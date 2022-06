“Mini Pacman” Rosa afirma que retendrá “por cualquier vía” su título mundial

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El invicto boxeador dominicano Erick “Mini Pacman” Rosa aseguró este lunes que pondrá en juego todo su potencial el próximo 15 de julio cuando realice su primera defensa del título mundial del peso mínimo de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) ante el panameño Carlos “La Añarita” Ortega en la capital dominicana.

La cartelera cuenta con el respaldo del Ministerio de Deportes y su montaje está a cargo de la empresa Shuan Boxing Promotions en asociación con la promotora Probellum, con base en Dubai.

La cartelera se realizará en el Pabellón de Esgrima del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

Rosa, de 22 años, se declaró “preparado” para ganar el combate por “cualquier vía”, al participar en conferencia de prensa celebrada en el salón James Rodríguez, del Miderec.

“Estoy en excelente forma física y súper bien a nivel técnico, entrenando fuerte y con absoluta concentración para encarar el reto de defender y retener la corona en mi país”, afirmó el púgil.

El campeón dominicano, invicto en cinco peleas como profesional, dijo agradecía a su promotora, a su manejadora Bélgica Peña, al entrenador Vicente de la Cruz, así como al ministro de Deportes, Francisco Camacho, “por el respaldo que me ha dado y el impulso que ofrece al boxeo en sentido general.

El nativo de Villa Duarte sostuvo que está viendo peleas de su rival, “para saber el tren de combate que vamos a poner en marcha contra Ortega”. La Arañita Ortega tiene foja de 15-6 y ha vencido a seis por la vía del sueño.

Mini Pacman Rosa agotará el turno estelar en la cartelera donde el excampeón mundial semipesado Félix “Mangú” Valera y el cubano Ernesbadi Begné subirán al cuadrilátero contra púgiles de Venezuela y Panamá, respectivamente.

El encuentro fue presidido por los viceministros de Deportes, Franklin De la Mota y Elvys Duarte, así como por la promotora Bélgica Peña, presidenta de Shuan Boxing Promotions.

En representación del ministro Camacho habló De la Mota, quien se mostró confiado en que Rosa conservará su cinturón universal.

Sostuvo que el Ministerio de Deportes y su ministro, Francisco Camacho, cumplirán la solicitud que hizo Rosa cuando ganó el cinturón, en el sentido de que quería realizar su primera defensa en República Dominicana.

En ese tenor, el comisionado nacional de Boxeo, Ramón Valdez, agradeció a Camacho y De la Mota, al atender el pedido para que el ministerio respaldara una potencial primera defensa en el país de la corona de Mini Pacman.

“Desde el Gobierno y desde el Ministerio de Deportes seguimos colaborando con el boxeo profesional. Se trata de la cartelera profesional número 21 montada en el país que apoyamos este año”, indicó Valdez.

Bélgica Peña reveló que -por el momento- será la última pelea que realizará Rosa en su el país, antes de radicarse en los Estados Unidos para continuar su carrera en esa nación.

Sostuvo que el costo de las boletas será de 3,000 pesos en los alrededores del cuadrilátero y de 1,000 a nivel general.

Valera y Begné

Como Rosa, el mismo optimismo derrocharon el dominicano Mangú Valera y el cubano Begné, quienes también pertenecen a la cuadra de Shuan Boxing y son entrenados por Vicente Valdez.

Valera enfrentará al panameño Felipe Romero en una pelea del peso crucero (200 libras), buscando regresar a los primeros planos del boxeo mundial y una nueva oportunidad de contender por la corona en ese peso.

Valera, con registro de 19-5, se convirtió en campeón mundial semipesado de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), el 23 de agosto de 2015 cuando venció al ucraniano Stanislav Kastanov, en una refriega celebrada en Yalta, Crimea.

“Estoy agradecido de Bélgica y su promotora por permitirme pelear una vez más en mi país y ahora que he subido de categoría, me he preparado fuertemente para vencer a Romero”, dijo Valera.

Mientras que Begné, un invicto en seis peleas como profesional con cuatro nocauts, sostuvo que para él será un honor subir al ensogado a defender las banderas de su país, Cuba, y de República Dominicana.

Aseguró que será su mejor pelea y garantizó que vencerá al venezolano Ronald González por decisión o por nocaut. Los gladiadores subirán a los cuadriláteros en las 175 libras.

