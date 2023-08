Minerd informa más 49 mil certificados se han descargado mediante Expediente Único Educativo

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El Ministro de Educación, Ángel Hernández, informó que desde las 4:00 de la tarde del pasado jueves y hasta las 2:00 de la tarde este domingo, 38,972 personas se habían registrado en la plataforma Expediente Único Educativo, lanzado por el presidente Luis Abinader, habiéndose emitidos 49,711 distintos certificados.

De acuerdo con el ministro de Educación, un cálculo simple dinero-tiempo, esto significa que entre todos esos esos usuarios ha habido un ahorro de alrededor de RD$58,458.000 y cada uno un estimado de dos meses en tiempo.

Señaló que entre viajes y pasajes a los ministerios de Educación de la República Dominicana (Minerd), Educación Superior Ciencia y Tecnología (Mescyt), el Instituto de Educación Técnico Profesional (Infotep) y el Ministerio de Administración Pública (MAP), los usurarios invierten alrededor de RD$1,500 y unos dos meses para obtener la documentación bajada de forma gratuita.

Mediante la plataforma puesta en funcionamiento por el mandatario junto al ministro de Educación, Ángel Hernández, inicialmente se pone a disposición de la población, con tan solo un clic en el sitio web https://www.expedienteeducativo.gob.do y un código QR, más de 10 millones de certificados de educación básica y media, lo que impactan a más de 5 millones 182 mil ciudadanos.

El Expediente Único Educativo, un sistema donde se concentran las informaciones de los ciudadanos en términos de educación, conformando la historia completa del ciudadano en su paso a través del sistema educativo dominicano, e incluye certificados de Educación Básica y Media, Educación Superior, cursos Técnicos Superiores y cursos técnicos.

Hernández dijo que con esta herramienta, las largas filas que se registraban continuamente en los alrededores del MINERD de ciudadanos buscando documentos y certificaciones forman parte del pasado.

Recordó que “Aquí venían en promedio, unas cuatro mil personas durante un mes a buscar certificados de muchos tipos. Cuando llegábamos acá en las mañanas había una fila que casi rodeaba al Ministerio de Educación todos los días. Pero actualmente no hay una sola persona en esa fila. Eso significa que para ellos no es sólo una facilidad en términos de que no tienen que trasladarse al Ministerio, sino que economizan dinero y tiempo. Hay una agilidad, pues es instantáneo”.

Relacionado