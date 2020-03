MINERD informa distribuirá alimentos en escuelas lunes, martes y miércoles

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-El Ministerio de Educación (MINERD) a través del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE), informó que la distribución en escuelas púbicas de los alimentos crudos se realizará los días lunes, martes y miércoles, en la medida en que los suplidores vayan entregando las provisiones correspondientes.

Conforme al cronograma, los suplidores de cada centro educativo incluidos en la Jornada Escolar Extendida (JEE) y otras modalidades, deberán cumplir su cuota, previamente establecida y coordinada con el centro, en un plazo no mayor de tres días (lunes 23 al miércoles 25), cumpliendo estrictamente con los protocolos diseñados por la Comisión de Alto Nivel designada por el presidente de la República, Danilo Medina, para contrarrestar la propagación del COVID-19.

“Si un suplidor no puede el lunes lo haría el martes y hasta el miércoles, pero en todo caso, tanto el suplidor como la dirección del Centro Educativo deberán informar de inmediato al INABIE, el cual tomaría las previsiones y medidas para garantizar el suministro”, precisó René Jáquez, director del INABIE.

Al explicar los protocolos que serán utilizados en la entrega de alimentos a los padres o tutores de los estudiantes, Jáquez dijo confiar en que la mayoría de los suplidores hará el esfuerzo de suplir en los tiempos establecidos.

“Los suplidores, deberán entregar los productos en el centro educativo entre las 7:30 am y 8:00 am.; mientras que la convocatoria a los padres o tutores de los estudiantes, deberá hacerse con 24 horas de anticipación, asegurándose la dirección del centro educativo que contará con los alimentos correspondientes”, explicó el director del INABIE.

Indicó que, conforme al protocolo diseñado, de 7:30 am a 8:45 am, el centro educativo organiza las bolsas de alimentos en una o varias mesas de expendio, de manera que el representante de la familia pueda pasar y tomar la o las que les correspondan según el número de hijos que reciba docencia en ese plantel.

Los directores de escuelas no podrán convocar a los padres, hasta tanto no tengan la seguridad de disponer de los alimentos, por lo que deberán mantener estrecha comunicación con los suplidores.

Jáquez afirmó que es por esta razón que los padres o tutores deben ser convocadas a partir de las 9:00 am, tomando en cuenta intervalos de 15 minutos. “Es decir, un grupo de 10 personas a las 9:00 am, otro grupo a las 9:15 am, otro grupo a las 9:30 am, y así sucesivamente”.

Indicó que al llegar a cada centro el personal de la Policía Escolar tendrá que tomar las medidas indicadas para ir colocando en fila a brazos abiertos de distancia una persona de otra, provistas de sus mascarillas y guantes desechables.

Posteriormente, siempre cumpliendo el orden en cuanto a la distancia establecida, se les pedirá a los padres o tutores que pasen a retirar los alimentos. “Para esta actividad la dirección del centro educativo deberá disponer de una o dos personas, dependiendo del nivel de flujo de llegada”, precisó.

Jáquez Gil recordó que, en la medida de lo posible, la dirección del centro educativo deberá identificar una puerta o lugar de entrada a retirar los alimentos y otra para la salida, para que no se pierda tiempo esperando que un grupo salga para entrar el otro.

Dijo que como resultado de la experiencia ganada en la distribución modelo realizada en el centro educativo República de Brasil, “recomendamos que en cada mesa de despacho de alimentos debe haber dos personas, una que indica cuántas raciones debe llevar el padre, madre o tutor y la otra persona que se asegura que reciba la cantidad indicada”.

El director del INABIE indicó, además, que los representantes de las Asociaciones de Padres, Madres, Tutores y Amigos de la Escuela (APMAES) deben estar integrados a todo el proceso de entrega, para garantizar su efectivo cumplimiento.

“Es importante incorporar las APMAES para que ayuden en el proceso, pero sin olvidar que lo recomendable es que solo participe el número de personas mínimo indispensable. Todo en interés de evitar aglomeración”, agregó.

Recordó que el personal de servicio siempre deberá mantenerse a una distancia de dos metros el uno del otro.

De igual forma, reiteró que durante el proceso de entrega se deberán adoptar las medidas sanitarias recomendadas por las autoridades, por lo que será indispensable mantener los protocolos de higiene y un espacio provisto con agua y jabón para que las personas puedan lavarse las manos periódicamente.

El Director del INABIE, Rene Jáquez Gil, insistió en que se debe cumplir con una parada en la entrega de “al menos 10 minutos cada 45 minutos para proceder higienizar el área de expendio de los alimentos”.

