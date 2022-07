Minerd imparte taller sobre el impacto del programa “Inglés Para Vivir Mejor”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Con el propósito de reforzar el proyecto de alto impacto “English For Better Life”, que iniciará a nivel nacional a partir septiembre de este año, el Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd), impartió la conferencia “Skills for the future: preparing students for life after formal education”, dirigida a directores de centros educativos, técnicos regionales, distritales y maestros de inglés.

Al pronunciar las palabras de apertura del taller, organizado el viceministerio de Asuntos Técnicos y Pedagógicos, su titular Ligia Pérez, dijo que con el programa “English For Better Life” (Inglés Para Vivir Mejor), el ministerio busca dotar a los estudiantes de quinto y sexto grado del Nivel Secundario, de esa herramienta que le permita desarrollar las competencias lingüísticas e incursionar al mercado laboral.

De acuerdo a un comunicado, Pérez explicó que esta iniciativa es amplia y abarca a todas las instituciones que entienden que la educación es el único camino para el desarrollo de los pueblos y que están dispuestas a sumarse para que el aprendizaje de este idioma se universalice en el país.

“Este proyecto va a ser grande y se extenderá a toda la República Dominicana. Agradecemos a todas las entidades que hasta ahora están colaborando y a otras que se unan a este grandioso proyecto que va a permitir que ese pilar del modelo Educación Para Vivir Mejor”, que tiene por un lado el dominio del idioma inglés como segunda lengua, y por otro, la conversión de liceo académico a institutos politécnicos, impacten de manera significativa la empleabilidad en todo el territorio nacional”, manifestó Pérez.

La charla estuvo a cargo de Mike Major, especialista en estándares lingüísticos, en el aula magna de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), quien explicó que el aprendizaje del idioma ingles es un gran reto, y que nunca es tarde para aprenderlo.

Sostuvo que el primer paso es elevar el perfil de las habilidades blandas (comunicación, flexibilidad, liderazgo, planificación…) y que los estudiantes sepan que las mismas son importantes, ya que los futuros empleadores son estas cualidades las que buscan.

Mientras que el embajador de Reino Unido, Mockbul Ali, destacó los esfuerzos que hace el presidente Luis Abinader y el ministro Roberto Fulcar por elevar los niveles de educación en República Dominicana, a la vez que reconoció que el aprendizaje del idioma inglés brinda oportunidades para el crecimiento profesional y da una nueva perspectiva de otras culturas.

En tanto, el coordinador general de la Unidad para la implementación del programa de aprendizaje del idioma inglés del Minerd, Miguel Maríñez, sostuvo que con la implementación del programa “English For Better Life” se comenzará a hacer historia en el país, porque permitirá que los estudiantes salgan con las competencias que se requieren para insertarse en el mercado laboral.

En la actividad estuvieron presentes, además, Saturnino Silva, director del Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio (Inafocam); Leónidas Germán, directora de Currículo; Carmen Caraballo, directora del Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa (Ideice); José Ramón Holguín, Asesor del presidente Luis Abinader; Antón Tejeda, representante de Antillean Service; María Isabel Piña, de National Geographic.

Por parte del Minerd Roberto Marte, director general del Nivel Secundario; Juan José Maríñez, director Modalidad Académica y Andrea Alcántara, Técnico Nacional de inglés nivel Secundario, entre otras personalidades.

