Minerd evaluará directores en función de lo aprendido por los estudiantes

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO.- El ministro de Educación, Ángel Hernández, afirmó este miércoles que los directores Regionales y de Distritos son responsables de los aprendizajes de los estudiantes de sus respectivas centros de estudios y que a partir del próximo año escolar, el desempeño de esos funcionarios será evaluado en función de los resultados mostrados por los escolares.

Hernández dijo que su gestión estará centrada en las aulas, ya que duele pensar que por más de 10 años el país esté invirtiendo el 4% del Producto Interno Bruto (PIB) a la educación, para tener como resultado una de la peores a nivel global, de acuerdo con todas las mediciones internacionales y nacionales.

Al hablar durante un encuentro con los directores Regionales y de Distritos de la región Norte realizado en esta ciudad de Santiago, el ministro de Educación de la República Dominicana (MINERD), fue directo al señalar que “Nada justifica sus cargos, ni el mío, si no hay aprendizaje en las aulas”.

“Nuestros mayores y principales esfuerzos estarán dirigidos a las aulas, a los salones de clases, porque es ahí donde nuestros estudiantes aprenden y si he venido al Ministerio de Educación es para cambiar lo que se ha venido haciendo y que no ha dejado resultados positivos; yo no voy a permitir ni voy a continuar haciendo lo mismo”, expresó.

En el encuentro participaron los directores de las direcciones regionales 8, de Santiago, Marieta Díaz; Ramón Duarte Jiminián, de la 14 de Nagua; Cándida Rodríguez, de la 09 de Mao; Franlkin Núñez, de la 13 de Montecristi; Luz del Alba Luciano, de la 06 de La Vega; María Guadalupe, de la 07 de San Francisco, Leónidas Payamps, de la 11 de Puerto Plata y Mayelin Almonte, de la 16, de Cotuí, así como sus respectivos responsables distritales.

Igualmente el ministro de Educación instruyó para que a la brevedad, cada director de Distrito rinda un informe pormenorizado de cada profesional y técnico de las distintas áreas con los que cuentan, a fin de optimizar sus capacidades.

El ministro exhortó a los directores a trabajar unidos para lograr resultados positivos en las aulas, además de socializar los planes y proyectos con miras al inicio del año escolar 2022-2023, el próximo 19 de septiembre.

“Hay que orientar todos los esfuerzos del MINERD y todos los recursos humanos al aula, ya que es aquí donde se desarrollan procesos educativos, porque el trabajo hay que hacerlo con las perspectivas al aula, que es lo principal, y es donde la sociedad fracasa o se desarrolla”, manifestó Hernández a través de un comunicado de prensa.

Sostuvo que es necesario repensar la escuela, pero desde las aulas y que todos los directores regionales y distritales tienen un rol gerente en sus dependencias educativas que deben tener una perspectiva de mejora en los resultados de los aprendizajes.

Durante el encuentro el ministro Ángel Hernández estuvo acompañado de Ligia Pérez, viceministra de Asuntos Técnicos y pedagógico, quien reiteró la afirmación de Hernández de que el verdadero cambio educativo se produce en aulas, por lo que es necesario que todos los docentes apoyen las iniciativas que impulsa el ministro, así como de Marieta Díaz, directora de la Regional 8 de Santiago, que expresó que espera que los procesos educativos de calidad se sigan desarrollando en las aulas.

