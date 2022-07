Minerd comparte con representantes de trabajadores el modelo “Educación para Vivir Mejor”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El ministro de Educación, Roberto Fulcar, compartió el nuevo modelo “Educación para Vivir Mejor”, con representantes del sector laboral del país, quienes se expresaron a favor de sumarse a los esfuerzos del Gobierno del presidente Luis Abinader por transformar la educación preuniversitaria del país.

Al dirigirse a los representantes de los trabajadores el ministro Roberto Fulcar expresó que la transformación de la educación representa la única vía para que sus familias y toda la población puedan salir de la pobreza.

Explicó que al país le ha llevado décadas reflexionar sobre un nuevo modelo educativo que tenga sentido, relevancia y pertinencia para las personas como lo es Educación para Vivir Mejor, el cual tiene como propósito resolver el problema fundamental de formación en el país.

“El mal de origen de nuestra educación es que no enseña a las personas a pensar lógicamente, a reflexionar, a entender y a problematizar la realidad que los rodea. Necesitamos hacer una transformación de fondo de nuestra educación, que es lo que permite que ese viejo modelo educativo quede en el pasado. Por eso, estamos proponiendo el nuevo modelo Educación para Vivir Mejor, basado en doce pilares, que incluye inclusión y equidad, que nunca lo ha tenido la República Dominicana”, expresó Roberto Fulcar.

En ese sentido, sostuvo que ese nuevo modelo educativo garantiza a todos los ciudadanos las mismas oportunidades de educación, con igual nivel de calidad y posibilidad de desarrollarse, y que la diferencia la haga la dedicación y el talento de cada uno.

El Ministro de Educación habló en esos términos al presentar a los representantes de los trabajadores el nuevo modelo Educación para Vivir Mejor, durante un encuentro realizado en el club de la Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros (Coopnama), en el cual estuvieron presentes, entre otros, Jacobo Ramos, presidente de la Central Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNCTD); Octavio Bremón, presidente de la Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros (Coopnama); Estanislao Castillo, presidente de la Asociación Nacional de Profesores y Técnicos de la Educación (Amproted), así como representantes de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD).

“He querido compartir estas ideas con ustedes porque es necesario que los trabajadores la abracen y sean los principales abanderados del derecho a la educación. Les aseguro que hoy la verdadera lucha, la más trascendente y la que tiene más significado para la vida de las personas es la lucha por una educación de calidad, sobre todo, para los pobres, marginados, campesinos, los del barrio, batey, que son los que más necesitan de ese modelo educacional, y que es el sector que ustedes representan”, sostuvo el Ministro Roberto Fulcar.

“La educación, por mucho tiempo se convirtió en un instrumento de dominación y reproducción de los dominios de unos contra otros, con el tiempo la educación devino de una especie de actividad ingenua, una actividad sin un propósito claro, una actividad etérea, esos son los viejos modelos educativos que no aportan, sino para que las personas se insertarán y reprodujeran la realidad existente”, manifestó.

Agregó que, a pesar de la lucha que libró la sociedad por el 4 % del Producto Interno Bruto para la educación, no se logró alcanzar calidad en la educación, porque el modelo que existía en ese entonces no resultaba, ya que era obsoleto y no estaba acorde con la revolución tecnológica, y no permitía que la formación de los ciudadanos los hiciera exitosos en la vida.

En el encuentro también habló Rafael Santos, director ejecutivo del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep), quien expresó que este modelo que impulsa el Ministerio de Educación es la única alternativa que tienen los pueblos para superarse, para triunfar por un camino que no es de tentación ni de vicios.

Asimismo, Pepe Abreu, presidente de la Confederación del Consejo Nacional de la Unidad Sindical (CNUS), dijo que el tema de la educación no es responsabilidad de los maestros, técnicos ni de la educación privada, sino de todos, a la vez que agradeció a los coordinadores de la actividad, de los que espera la integración del movimiento sindical con la educación dominicana.

