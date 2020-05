“Minecraft Dungeons” protagoniza un mayo escaso de lanzamientos

EL NUEVO DIARIO, MADRID.- El aplazamiento de “The Last of Us II” ha dejado a mayo sin grandes lanzamientos de videojuegos, pero aún así, títulos como “Minecraft Dungeons” y “Xenoblade Chronicles Definitive Edition”, la remasterización del clásico, llegan a las consolas para hacer más llevadera la desescalada a adultos y jóvenes.