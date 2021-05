Milwaukee espera que la lesión de Giannis no sea algo serio

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Giannis Antetokounmpo duró 46 segundos en el partido que perdieron ante Houston Rockets con 50 puntos de Kevin Porter Jr.. La estrella de los Bucks se vio obligada a abandonar la cancha tras realizar una penetración en la que terminó pisando a Kelly Olynyk para sufrir un esguince en su tobillo derecho. Tras dicha acción lanzó un tiro libre y se marchó al vestuario. Según explica Mike Budenholzer, no parece una lesión de gravedad.

“Creo y tenemos la esperanza de que no se trate de algo serio. Veremos cómo responde al tratamiento esta noche y mañana. Durante el próximo día podremos dar una actualización de su estado”, comenta el head coach de Milwaukee.

Respecto a las sensaciones tras el percance, lo cierto es que verle de vuelta en el banquillo durante el segundo cuarto hace pensar que no se ha tratado de más que un susto. La franquicia ha explicado que en lo que duró el primer cuarto su tobillo derecho ya estuvo siendo tratado.

Con menos de un mes para que comiencen los playoffs, este es sin duda el peor momento posible para lesionarse. Si su ausencia no pasa de unos pocos días está claro que la repercusión debe ser casi inexistente. Si hablásemos de alguna semana (no lo parece) la situación sería diferente. En todo caso, los de Wisconsin se juegan poco en estos últimos partidos, ya que están a tres partidos del segundo del Este (Philadelphia) y aventajan en tres y medio al cuarto (New York).