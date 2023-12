Milton Ray aspira dejar el TC como “transbordador espacial”, listo para seguir navegando

Aclara Constitución lo que prohíbe a aspirantes a jueces del TC es ser dirigente político y participar en un partido

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El magistrado Milton Ray Guevara calificó como un falso debate, que quieran cuestionar que una persona que sea político o haya sido político aspire a ser juez del Tribunal Constitucional (TC).

“Lo que la Constitución prohibe es que un dirigente de un partido sea juez, pero evidentemente, si los derechos políticos son derechos fundamentales, no pueden penalizar a un ciudadano porque haya disfrutado del ejercicio fundamental, como es la participación política, porque el sufragio es la expresión más elevada de la expresión popular”, señaló el presidente del TC al ser entrevistado en El Nuevo Diario Podcast.

A esto añadió que él renunció a la vida política definitivamente en agosto del año 2010, pero que si no hubiese renunciado, hubiese tenido suficiente prudencia, mesura y convicción de que yo no podía ser juez en medio de una bataola política, “pero usted no puede censurar al político, al partidarismo”.

“Lo que dice la Constitución es que usted no puede ser dirigente político ni participar en un partido político, siendo juez”, aclaró.

Ray Guevara consideró que los partidos políticos son intermediarios entre la sociedad y el Estado y que son los articuladores de la voluntad de la sociedad.

Citó al profesor García Pelayo, primer presidente del TC Español, quien decía que el Estado moderno es el Estado de los partidos políticos donde no hay partidos políticos.

El TC no es completamente político

Ray Guevara negó que el TC sea un órgano completamente político como suelen decir muchos, “hay sólo un ámbito donde la política puede estar impregnada de lleno, cuando usted conoce de un control preventivo de tratados internacionales, eso no es un tema político, es el ejercicio de la potestad que tiene el ejecutivo como jefe de la política exterior”.

En ese sentido, señaló que cuando se trata un control preventivo, conflicto de competencia ahí no está claro el tema político, o cuando hay un recurso de revisión jurisdiccional de una decisión de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), sobre el derecho de propiedad de una motocicleta que ha sido incautada en un tribunal, eso no es un asunto político partidario.

“Donde sí hay un componente elevado, donde el juez debe saber como actuar, es en las acciones directas de inconstitucionalidad”, acotó.

Indicó que no todo juez por más años que tenga en la carrera judicial y Poder Judicial, entiende cabalmente lo que es el interés del Estado, de la sociedad y del fundamento del ordenamiento que es la Constitución.

Guevara dijo que su desempeño de múltiples funciones en el Estado le ayudó a ser un mejor juez y lograr un buen desempeño en sus funciones como presidente del TC.

“Yo pienso que a mí me ayudó enormemente esa visión y comprensión de los asuntos de Estado”, afirmó.

Sobre supuestos señalamientos de descartar aspirantes al TC por vínculos a la política

Al ser abordado sobre supuestos señalamientos de candidatos a jueces del TC por estar vinculados a la política, el magistrado consideró esto como profundamente injusto.

“Yo no puedo ahora decir que no tuve una vida política, aunque yo no me desmonté de una camioneta para ser presidente del TC, ni de una caravana” y que suponiendo que hubiese tenido una vida partidaria hasta mayo del 2011, por sus preparaciones tenía todo el derecho para aspirar a ser juez, añadió el titular del TC.

Se abstuvo de hablar respecto a los debates generados en torno a este tema, debido a que admitió que no ha tenido tiempo de ver las entrevistas que fueron realizadas a los 113 postulantes a jueces del TC, por falta de tiempo durante su jornada del día a día.

Aspira dejar el TC como un transbordador espacial, listo para seguir navegando

“Mi idea es seguir trabajando hasta el último momento y dejar el tribunal como ya he dicho, como un transbordador espacial, listo para seguir navegando en el espacio constitucional”, reiteró.