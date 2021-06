Milton Morrison dice condiciones están dadas para cumplir meta récord de vacunación

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, BAHORUCO.- El administrador general de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (EDESUR), Milton Morrison, convocó a la población de la provincia Bahoruco a acudir a los 37 puntos dispuestos para vacunarse contra el covid-19, y que están diseminados en municipios y los distritos de la provincia.

Al participar en el interactivo “Usted Debe Saberlo” que conduce el comunicador y abogado Andrés Julio Ricardo y que se difunde de lunes a viernes por Uva Fm 97.3, Morrison dijo que la meta del presidente Luis Abinader es que la mayoría de bahoruquenses acuda a los 37 centros de vacunación a cumplir con su deber como ciudadanos.

Señaló que entre las acciones que coordinó en una reunión con las autoridades locales, hay una consistente en que el lunes se haga un corte para contribuir con el gran trabajo que ha venido haciendo el Ministerio de Salud y todas las instituciones comprometidas con la causa.

Dijo que en el marco del rol que juega EDESUR en la coordinación de la jornada intensiva de vacunación dispuesta por Abinader, crea las sinergias para dar soporte al proceso e integrar a todas las instituciones en una sola dirección y vacunar a toda la población.

“Estamos aquí para dar todo el apoyo y coordinar las logísticas necesarias que nos permitan involucrar a todos los organismos, incluyendo la sociedad civil, de manera el proceso se lleve a cabo de manera intensiva y lograr alcanzar la meta de vacunar a miles de personas y lograr dichos propósitos, para que sea una jornada exitosa”, recalcó el funcionario.

Expresó que la preocupación de Abinader radica en que el Este y el Sur son los territorios donde se registran mayores brotes de covid-19, razón por la cual confió que se ejecute una acción intensiva de vacunación, para contrarrestar dicha situación y llevar el mayor numero de pobladores mayores de 18 años a vacunarse durante los días viernes, sábado y domingo de la presente semana.

A la vez que dijo el covid-19 mata, no así la vacuna. También consideró que no hay excusas para que la gente no acuda a vacunarse, ya que se ha preparado desde el estado toda una logística para llegar a lugares recónditos de los municipios de la provincia, para cumplir con el objetivo de vacunar a toda la población.

Por su lado el doctor Juan Bolívar Cuevas Davis, dijo que este viernes fue recibido un lote conteniendo 9,200 dosis de la vacuna Sinovac que multiplicadas por dos, abarcará una extensa población de la provincia.

Llamó a hacer “una paradita” en este fin de semana “al mambo a los teteos”, mirar un poco atrás y reflexionar sobre la cantidad de personas que ha fallecido y que ha tocado a Neiba, que piensen en esto y que acudan a vacunarse, dijo, a la vez que manifestó, el gobierno ha puesto a disposición todas las herramientas para que la gente caya a vacunarse.

