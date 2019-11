Milton Morrinson: “En RD están dadas las condiciones para transformación y cambio del ajedrez político”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, MASSACHUSETTS.- El presidente nacional del Partido País Posible, Milton Morrinson, aseguró hoy que en la República Dominicana están dadas las condiciones para una transformación y un cambio del ajedrez político, explicando que es un concepto emanado de casi el setenta por ciento de los dominicanos que expresan quieren un cambio político.

Morrinson aseguró que “ese gallo que cantaba, esa estrella que brillaba y ese jacho prendido ya no motivan a la gente”, pero que eso no es suficiente para lograr las transformaciones en el país por lo que hace falta un ingrediente de valentía, fe y esperanza, conjuntamente con una conciencia clara de que no se puede continuar permitiendo el engaño reiterado al pueblo.

El joven político entiende que si los dominicanos con deseo de que se produzcan sustanciales transformaciones en el país se unen para lograrlo, en el año 2020 se producirán grandes sorpresas electorales, pero que eso depende de cada se salga de la zona de confort, afirmando que la organización que encabeza no perderá ningún espacio ni oportunidad alguna de ser el partido que promueva el relevo del cambio político y de liderazgo y en tal sentido se autodenominó el “padre del relevo generacional”

Al participar como orador principal en un encuentro realizado en el YMCA de Lawrence ubicado en el 40 Lawrence St, Lawrence, MA 01840 Recordó que el hecho de construir País Posible fue una apuesta a construir un partido político del Siglo XXI, un partido político que no tuviese las ataduras que han tenido los partidos políticos tradicionales ni hayan tenido ese sello que tienen los políticos en su andar que termina decepcionando a mucha gente.

Dijo que hace tres años el vaticinó que País Posible sería el partido del pueblo, el partido de la gente, el partido del pueblo dominicano, y el decir eso es una apuesta para que todos los dominicanos sientan que esa organización es su espacio para desarrollarse, haciendo la observación de que ese partido no es de una gran estructura con un gran jefe que debe rendírsele pleitesía, que es una entidad horizontal, pero que no significa que sea un partido menos que los otros.

Morrison resaltó que nada sólido y duradero que valga la pena se consigue fácil y en esa entidad entiende que en un país posible no se debe permitir que ningún dominicano se convierta en un exiliado económico, que en un país posible sus nacionales deben vivir en él y que el país le garantice las condiciones de vida para que salgan de el de vacaciones, estudios, u otras razones, pero que nunca porque sus ciudadanos no consigan empleos, salud, educación y otros servicios esenciales para una buena calidad de vida.

Dijo que es injusta la vida en la República Dominicana , que tiene que expulsar a sus ciudadanos en busca de un sueño americano porque la población nacional no tiene un sueño dominicano, deplorando que no existe una seguridad social que garantice una vez digna, la lucha que da comprar una casa o apartamento, comprarse un vehículo, tener seguridad, asegurando que eso no puede ser así, por lo que aseveró que País Posible debe construir las condiciones para que exista el sueño dominicano.

Advirtió a los presente en el encuentro que en el pedazo de tierra llamado República Dominicana es donde son dueño de esa tierra, es donde cuando llegan a él se puede pisar duro con seguridad, haciendo un llamado a cuidar el país para que todas las personas que no han tenido la suerte de emigrar al exterior, puedan desarrollarse.

“En País Posible buscamos que en nuestra tierra exista la garantía de que la gente gane un sueldo digno, garantía de que la gente camine segura por las calles, de que tenga un servicio de salud adecuado, que pueda comprar un techo propio sin tantas dificultades, que tenga un trabajo digno y pueda soñar, eso en sentido general es lo que pide y quiere País Posible” acotó Morrinson.

Anuncios

Relacionado