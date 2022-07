Milly Quezada: “Tenemos que agradecerle a Bad Bunny su poder de convocatoria al merengue”

Comparte esta noticia

“No sé si Bad Bunny le hizo un favor al merengue, pero puso la atención y el foco de su talento y su poder de convocatoria al merengue y eso tenemos que agradecérselo”, dijo Milly Quezada en La Mega a El Pachá.

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK. – Ha surgido muchos revuelos en el RD luego de la salida al mercado el pasado mes de junio el último álbum musical “Un Verano Sin Ti” de Bad Bunny, donde incluye el tema mambo merengue “Después de la Playa”, con arreglos del artista merenguero dominicano Dahian El Apechao.

La reina del merengue en una entrevista en “El Vacilón de la mañana” de La Mega en New York respondió a El Pachá y parte del equipo encabezado por DJ Aneudy la siguiente pregunta: ¿Reina, le suma al merengue lo que hizo Bad Bunny con el tema “Después de la Playa”?

“Yo pienso que me fascinó por la siguiente razón: Y es que capta la atención de esa juventud que lo sigue para que escuche un merengue. El arreglista que le hizo ese trabajo, él busco la esencia dominicana; Bad Bunny no se pierde. Él buscó lo que está pasando con el merengue urbano y definitivamente esa es la idea”, dijo Milly Quezada.

“Nosotros los establecidos, queremos entrelazar lo que hacíamos en la década de los 80 con lo que está pasando ahora, pero sin perder la esencia de quiénes somos. Porque “entre lo ridículo y lo sublime hay una línea muy finita”, finalizó diciendo la reina del merengue Milly Quezada, una autoridad de más de 4 décadas para hablar del tema.

Milly Quezada, es aclamada mundialmente como la Reina del Merengue, es la única dominicana ganadora de 4 Latín Grammys y el Premio ASCAP a la Herencia Latina, varios premios Billboard, Casandra, El Gran Soberano, Lo Nuestro y otros múltiples reconocimientos.

Cabe destacar que el tema “Después de la Playa” del álbum “Un Verano Sin Ti” lleva más de 62 millones de visitas en YouTube, a casi dos meses de su salida con cero tasa de rechazo.

No hay ritmo como el merengue. Es capaz de levantar hasta a los muertos… y tiene para darle a todo el mundo. Es la perfección en la música y la crearon los dominicanos. Arriba el merengue!!!! Range Ray.

“Tengo 48 años y esta es la primera canción que me ha gustado muchísimo de Bad Bunny…excelente ritmo, buena vocalización. Será xq soy merenguera…te felicito Benito y es más me gusta tu sencillez…mi hijo es fanático de ti…sigue adelante…este álbum q has preparado es excelente. Me gustan casi todas” Kari 74.

“Rompiste con este merengue. ¡Otro nivel demostrando que puedes cantar otros géneros musicales! Éxitos Good” Lesbia Rodríguez.

“Esta es de las canciones que más me gustó del álbum, uno piensa que va a ser un trap y de repente te sorprende con tremendo mambo para prender fuego a los pies”, Gilberto Valenzuela

