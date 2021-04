Milly Quezada reaparece con sorprendente cambio de look y los internautas enloquecen

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La veterana merenguera Milly Quezada reapareció este martes en sus perfiles de redes sociales con un sorpréndete cambio de look, mostrándole a sus seguidores y fanáticos su nueva y mejorada imagen en el marco del estreno de la primera temporada del reality de talento, The Voice, y los internautas enloquecieron alegando “que no se parece a ella”.

La fotografía de “La reina del merengue”, como también se le conoce a la cantante, fue compartida a través de Instagram, donde se le ve posando con un vestido corto color plateado, cabellera lisa y suelta, y un labial rojo vino bajo la dirección de imagen del estilista Keyther Estévez.

“Caramba la cambiaron.. esa no es Milly o tiene demasiado filtro”, “No se parece”, “Si pero bájale un chin, no se parece a ella”, y “¿Cuál fue el cirujano?” son algunos de los comentarios que han dejado los usuarios en la publicación donde la merenguera posa para las cámaras con un vestido de la diseñadora Gianina Azar y maquillaje de Kiara Saviñón.

Sin embargo, colegas de la merenguera de 65 años celebran el cambio de look de ella y algunos hasta la sienten enamorada, tal es el caso de la cantante Maridalia Hernández, que por ejemplo, le escribió: “Insisto, la Milicia está enamorada!”.

Por el momento, Milly Quezada no ha emitido ningún comentario, al igual, que Keyther, responsable del cambio.