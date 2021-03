Millie Bobby Brown vuelve a Netflix como protagonista de un nuevo drama adolescente

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, EE.UU.- La actriz estadounidense Millie Bobby Brown, vuelve a Netflix, la casa que la dio a conocer en la industria cinematográfica gracias a su interpretación en la serie de ficción Stranger Things, con un papel protagónico en un drama adolescente.

El magnate de los streaming compró los derechos del filme “Lo que sucedió con la medusa” que contará con un guion escrito por Molly Smith Metzler, conocida por sus trabajos en la plataforma como “Orange is the New Black” y “Shameless”.

La película está basada en el libro homónimo escrito por Ali Benjamin, el cual, aborda la historia de una joven llamada Suzy Swanson, el papel que recaerá en Millie Bobby Brown, que está convencida que la muerte de una de sus mejores amigas se debe a una picadura de una medusa.

De este modo, la joven se vuelca en una investigación de corte científico para darse la tranquilidad a ella misma de que su muerte no se debió a causas desconocidas.

La directora del filme en tanto, será la cinco veces ganadora del Premio de la Academia de Cine Africano, Wanuri Kahiu, que debuta en Hollywood con este trabajo.