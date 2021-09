(VIDEO) Militares detienen al presidente de Guinea-Conakri en una intentona golpista

EL NUEVO DIARIO, DAKAR.- El presidente de Guinea-Conakri, Alpha Condé, fue detenido este domingo por militares del Grupo de Fuerzas Especiales del Ejército, aseguró el comandante de ese cuerpo de élite, coronel Mamady Doumbouya.

En un aparente intento de golpe de Estado, el coronel anunció hoy también, en un vídeo difundido en redes sociales del que se hacen eco los medios locales, que los militares acordaron “disolver la Constitución en vigor” y el Gobierno, así como el “cierre de las fronteras terrestres y áreas” del país.

BREAKING NEWS:In what is suspected as a coup,heavy gunfire is heard in Guinea's capital, Conakry.Soldiers are seen patrolling the streets near presidential Palace.

