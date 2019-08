Miley Cyrus y Kaitlynn Carter se besan en un hotel

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, ITALIA:- Miley Cyrus y Kaitlynn Carter ahora están solteras, ambas se han separado de sus maridos. Las dos amigas estaban en una piscina abarrotada en un hotel, situado en el Lago de Como, en Italia, el pasado viernes, las atrevidas amigas decidieron dar algo de qué hablar y se dieron tremendo beso delante de todos.

Miley anunció que está separada de Liam Hemsworth. La separación no fue para nada dramática. La pareja decidió después de haber estado juntos durante 10 años distanciarse, aunque se casaron en diciembre del pasado año.

Kaitlynn se separó recientemente de su esposo Brody Jenner, estos trataron de casarse en junio en Indonesia, pero no fue oficial porque no tenían una licencia de matrimonio, lo que no les impidió tener una fiesta loca.

Cabe destacar que Miley y Kaitlynn han sido amigas por mucho tiempo.

