Miley Cyrus se desnuda en Instagram en campaña a favor del aborto

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- La artista estadounidense Miley Cyrus se ha desnudado en Instagram en una campaña a favor del derecho a interrumpir un embarazo de manera voluntaria, tema que ha generado múltiples polémicas en los últimos meses dentro de los Estados Unidos.

Cyrus publicó una foto en la que se ve posando my sonriente y cubriendo sus pezones con pomelos, mientras que en la parte inferior está vestida con unos jeans.

La fotografía fue publicada con el mensaje “Don`t fuck whit my freedom o no jodas mi libertad”, y actualmente cuenta con 2 millones 396 mil like por parte de sus fanáticos.

La peculiar foto de Cyrus ha logrado burlar la política de privacidad de Instagram la cual prohíbe que las mujeres muestren sus pezones en fotografías o videos.

