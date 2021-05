Miles estudiantes dominicanos NY se beneficiarán de US$111 millones asignó Espaillat a educación superior en su distrito

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARRIO, NUEVA YORK.- Decenas de miles de estudiantes dominicanos y otras etnias que cursan estudios superiores en esta ciudad se beneficiarán de los 111 millones de dólares que el congresista Adriano Espaillat obtuvo para la educación superior de su Distrito Congresual 13.

Estos fondos corresponden al Plan de Rescate Estadounidense de la administración Biden, designados para ayudar a las instituciones locales de estudios superiores a hacer frente a las severas dificultades financieras causadas por la pandemia del Covid-19 y mientras continúan prestando servicios a sus estudiantes de manera segura.

Al menos la mitad de los fondos que recibe cada institución se distribuirá en forma de subvenciones de asistencia en efectivo de emergencia a los estudiantes que enfrentan hambre, falta de vivienda y otras dificultades, dijo Espaillat.

Poner la seguridad en primer lugar, ayudar a los estudiantes, las universidades y las comunidades a retomar el rumbo, precisó el congresista.

“Como el único miembro del Congreso que una vez fue indocumentado, quiero agradecer especialmente al secretario Cardona y al Departamento de Educación por asegurar que esta financiación vitalmente necesaria llegue a todos los estudiantes que han sido severamente afectados por el coronavirus, incluidos los beneficiarios de DACA, estudiantes indocumentados e internacionales”, dijo Espaillat.

“Los miembros del Congreso, incluidos yo mismo y nuestros líderes bicamerales en educación superior, han sido absolutamente claros en que la decisión de la Administración anterior de excluir a estos estudiantes de la ayuda de emergencia, muchos de los cuales suspendieron su educación para trabajar en empleos de primera línea durante esta pandemia, se hizo en contradicción con la intención del Congreso y la lectura clara de la ley”, señaló.

Espaillat dijo que se siente orgulloso de haber podido brindar este apoyo fundamental a las instituciones de educación superior y aplaudió a la Administración Biden-Harris por su incansable enfoque en derrotar la pandemia y reconstruir una economía mejor.

El Plan de Rescate Estadounidense proporciona $36 mil millones para casi 3,500 colleges y universidades públicas y privadas sin fines de lucro en todo Estados Unidos.

Entre los colleges y universidades en el Distrito Congresual 13 que representa Espaillat figuran Boricua College: $4,585,585; CUNY-City College of New York: $47,591,088; CUNY-Lehman College: $45,470,389; Facultad de Enfermería de Helene Fuld: $1,436,551; y Icahn School of Medicine at Mount Sinai con $820,437.

Asimismo, a Jewish Theological Seminary of America: $273,641; Escuela de Música de Manhattan: $1,194,831; New York College of Podiatric Medicine: $262,966; Yeshiva University: $6,509,036; y a Monroe College: $3,562,049

Los estudiantes deben comunicarse con sus instituciones para obtener más información sobre cómo pueden solicitar una subvención de emergencia.