Miles de yemeníes se concentran en Saná en apoyo a los hutíes y contra Israel y EEUU

EL NUEVO DIARIO, SANÁ.- Miles de simpatizantes del movimiento de los rebeldes hutíes de Yemen se concentraron este viernes en Saná para mostrar su apoyo a las acciones de ese grupo chií contra Israel y Estados Unidos, y en apoyo a Hamás, incluidos los ataques contra buques comerciales vinculados con el Estado judío en el mar Rojo.

Los congregados portaban banderas palestinas y correaron eslóganes contra EE.UU. e Israel, y otras a favor de la población de la Franja de Gaza, asedio y bombardeos israelíes desde el múltiple ataque de Hamás en suelo israelí del 7 de octubre.

La protesta fue organizada por miembros del movimiento insurgente hutí, alineado con Irán, y que controla gran parte del noroeste del Yemen, incluida la capital, desde finales de 2014, cuando el gobierno internacionalmente reconocido tuvo que retirarse a Adén.

«Alá es el más grande… Estados Unidos es el gran Satán», «¡Con nuestra alma y nuestra sangre nos sacrificamos por ti, oh Al Aqsa! (en alusión a la mezquita de Jerusalén considerada el tercer lugar más sagrado del Islam)» y «Estados Unidos no nos detendrá… nuestra posición no cambiará», corearon los manifestantes.

Condenaron también los constantes bombardeos y la operación militar israelí en Gaza con frases como «toda la Ummah (nación) musulmana está contra el sionismo» y «el 7 de octubre… Khaibar (los judíos) fue derrotado», mientras portaban pancartas en las que se podía leer «¡Contigo hasta la victoria!».

«Estamos aquí para pedir el fin de la guerra en Gaza, y mostrar nuestra posición a favor nuestros hermanos» palestinos, dijo a EFE un simpatizante de los hutíes, que se identificó como Saleh Yamil, mientras llegaba con su hijo al lugar de la protesta, en la que participaron varios responsables hutíes.

«Todo el pueblo yemení viene aquí para decirle al mundo que por favor detenga estos crímenes contra la humanidad en Gaza (…) por favor que hagan todo lo posible para detenerlos. De hecho, más de 80 días son suficientes para esta gente en Gaza sin ayuda ni agua», añadió Yamil.

A su juicio, «Yemen tiene todo el derecho a detener los barcos en el Mar Rojo, y hará cada vez más para superar este asedio impuesto al pueblo de Gaza».

Tras el estallido de la guerra en el enclave palestino, los hutíes han lanzado varias andanadas de misiles y drones contra el sur de Israel y también contra buques con la bandera del Estado judío o propiedad de empresas israelíes en el mar Rojo.

El movimiento chií también confiscó el 19 de noviembre el buque Galaxy Leader, que transitaba por el mar Rojo, y lo desvió hacia el puerto yemení de Al Salif, donde permanece a día de hoy con sus 25 tripulantes de distintas nacionalidades.

Destacados líderes hutíes rechazaron la reciente formación de una coalición multinacional, liderada por EE.UU., para proteger la navegación en el mar Rojo, condenaron a Baréin, único integrante árabe de esa coalición, y afirmaron que continuarán sus ataques contra barcos vinculados con Israel en esa importante vía marítima.

«Vergüenza para todos los árabes que guardan silencio ante todos los crímenes que se cometen día tras día y hora tras hora y minuto tras minuto», dijo el primer ministro del Gobierno hutí, Abdulaziz bin Habtoor, mientras se dirigía al centro de la capital yemení para participar en la concentración.

«Qué vergüenza para ellos, para su historia y para su futuro», añadió.