Miles de personas evocan a Luther King en Washington por el derecho al voto

EL NUEVO DIARIO, WASHINGTON.- Miles de personas marcharon este sábado por Washington DC y otras ciudades de EE.UU. para reivindicar el derecho al voto, en un momento en que numerosos estados controlados por los republicanos han aprobado o están en vías de dar luz verde a leyes para coartar el sufragio de las minorías.

En la capital de EE.UU., la manifestación discurrió en un tono reivindicativo y al mismo tiempo festivo, con gritos, cantos y bailes por las calles del centro hasta llegar al Mall, la explanada que va desde el Capitolio hasta el Monumento a Lincoln, en honor al presidente Abraham Lincoln (1861-1865).

De esta forma conmemoraron el 58 aniversario de la histórica Marcha en Washington, donde el líder de los derechos civiles, el reverendo Martin Luther King Jr. (1929-1968), dio su discurso “I have a dream” (tengo un sueño).

Los participantes en la protesta portaron pancartas con mensajes como “Protejan los derechos civiles” o “Es 2021 ¿Por qué todavía tenemos que luchar por el derecho a voto?”.

LOS OJOS PUESTOS EN EL SENADO

La protesta de este año pretende poner presión sobre el Senado del país para que apruebe la Ley por el Avance de los Derechos Civiles John Lewis, que aumenta el poder del Gobierno federal para bloquear la legislación que sea discriminatoria.

El proyecto de ley recibió el visto bueno esta semana en la Cámara Baja, pero lo tiene complicado en la Alta, donde la mayoría de los republicanos se oponen.

En paralelo, numerosos estados en manos de los conservadores han aprobado legislaciones para restringir el voto de las minorías, como es el caso de Texas, donde el viernes la Cámara Baja estatal dio su visto bueno a una norma cuyos críticos advierten de que pone más difícil a los afroamericanos y latinos acudir a sufragar.

Así lo explicó el mismísimo hijo de Luther King Jr., Martin Luther King III, en su discurso durante la protesta en Washington.

“¿Cómo impides que determinadas personas voten sin decir explícitamente que no pueden votar? Reduces el sufragio por correo, disminuyes los centros de votación, las horas para votar. Luego haces que la votación sea en días laborables”, enumeró Luther King III, quien agregó que esto afecta especialmente a los afroamericanos y a los latinos.

El activista avisó de que el momento actual es peligroso porque en cuestión de semanas los congresos estatales van a diseñar el mapa de los distritos electorales y van a hacerlo de tal manera que, en muchos casos, van a poner obstáculos al voto de las minorías.

En 2022 está previsto que se celebren las elecciones de medio mandato en EE.UU., donde, entre otros, se renovarán las dos cámaras del Congreso del país.

UNA REINA DE LA BELLEZA QUE DEFIENDE EL DERECHO A VOTO

No muy lejos del estrado donde hablaban los organizadores de la protesta se encontraba Emma P. Ward, de 77 años, con una banda que cruzaba su pecho, donde ponía Ms. District of Columbia.

La que fuera la ganadora del concurso de belleza Ms. Senior DC 2011, que corona a la más guapa mayor de 60 años del Distrito de Columbia, donde se ubica la capital de EE.UU., acudió a la manifestación con su amiga Janice Jason, de 71.

“Vine aquí en la primera Marcha a Washington, cuando fue el 50 aniversario y ahora estoy también aquí. Soy parte de la historia”, dijo Ward, en declaraciones a Efe.

Explicó que este tipo de reivindicaciones ayudan a poner las bases del futuro para los jóvenes. “Quiero que mis nietos digan ‘sí, mi abuela que tenía 77 años todavía estaba allí”.

A su lado Jason asentía y apuntó a Efe que había sentido la obligación de acudir a la protesta para exigir su derecho a votar.

Los afroamericanos “estamos excluidos de la democracia, es horrible, no quieren que votemos, no quieren que tengamos voz”, lamentó esta mujer con largas rastas en el cabello y que hoy celebraba su cumpleaños.

Las dos amigas desafiaron el calor y la humedad inclementes de este 28 de agosto en la capital, donde muchos manifestantes optaron por seguir los discursos sentados bajo la sombra de los árboles que hay a lo largo de la avenida de la Constitución.

¿CÓMO ES POSIBLE PROTEGER LAS ARMAS Y NO EL DERECHO A VOTO?

Digna de heredera de su abuelo, Yolanda King, nieta de Luther King Jr. e hija de Luther King III, deslumbró a sus 13 años por su brillante oratoria desde el estrado de los discursos.

Desde ese púlpito, y con el Capitolio no muy lejos, la joven interpeló a los congresistas: “Si usted es un legislador que protege las armas de fuego ¿Por qué no protege el derecho a voto? Eso es completamente inaceptable”, se quejó.

Consciente de la paradoja de que pida el voto cuando ni siquiera tiene la edad necesaria para sufragar, la adolescente explicó que las decisiones que toman los adultos afectan a los menores de edad.

“Por tanto, tenemos que exigir a nuestros líderes (políticos) que hagan su trabajo, protestando y a través del activismo, estas son las herramientas que tenemos y debemos usarlas contra ellos -siguió-. Me he manifestado porque esto no es un juego, va de asuntos y políticas que afectan nuestras vidas.

Yolanda King terminó su alocución con unas palabras de su abuelo que pronunció en español: “Libres al fin, libres al fin, gracias a dios todopoderoso, por fin somos libres”, dijo sonriente.

En paralelo a la de Washington, hubo marchas similares en Atlanta, Houston, Phoenix y Miami.

Pese a que muchas personas se echaron a la calle este sábado, las manifestaciones de este año están siendo menos multitudinarias que las de 2020, que se produjeron al calor de las protestas tras la muerte del afroamericano George Floyd a manos de un policía blanco en Mineápolis (Minesota) en mayo.

