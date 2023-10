(VIDEO) Miles de manifestantes en París en favor del pueblo palestino pese a la prohibición

EL NUEVO DIARIO, PARÍS.- Miles de personas se manifestaron este sábado en París en favor del pueblo palestino y contra los bombardeos de Israel, pese a que las autoridades habían prohibido la convocatoria ante la amenaza de que acabara en disturbios.

Los lemas en favor de un alto el fuego se multiplicaron en la manifestación, que tuvo lugar en la plaza de Chatelet de la capital y que no pudo abandonar el lugar, como estaba previsto, a causa del gran despliegue policial que la rodeaba.

El Tribunal Administrativo había rechazado durante la mañana el recurso presentado por los organizadores contra la decisión de la Prefectura de prohibir esa manifestación por la amenaza de disturbios «en el contexto de tensiones extremadas» en Oriente Medio que han contagiado a Francia en forma de un incremento de actos antisemitas.

Manifestación en París en apoyo del pueblo palestino y contra la masacre de Israel en Gaza. Miles de personas y calles colapsadas de manifestantes. pic.twitter.com/QZ2kINEN6z #Gaza #Palestine

