Miles de empresarios se reúnen en el norte de México para potenciar los autos eléctricos

EL NUEVO DIARIO, MONTERREY, MEXICO. – Miles de empresarios se reunieron este martes en el evento «America’s Mobility of the Future» en Nuevo León, estado del norte de México, para potenciar la industria de los autos eléctricos y la electromovilidad en la región.

Ramiro Montero, presidente del Consejo del Clúster Automotriz de Nuevo León, expresó en el evento que la evolución del sector automotor ya llegó, como muestra el incremento de un 200 % en los últimos dos años de la venta de autos eléctricos en Estados Unidos o de más del 300 % en China.

“Por supuesto, en este ambiente global, la industria en nuestro país trae un gran dinamismo con crecimientos entre el 7 % y 9 %», dijo.

Mencionó que en específico Nuevo León durante este 2023 ha captado inversiones de magnitudes históricas.

Subrayó que un evento sin precedentes en América Latina como «America’s Mobility of the Future» refleja el éxito de la industria de electromovilidad en la región.

“Aquí se conjunta la colaboración entre diferentes sectores y representa un parteaguas para el desarrollo de nuestra industria automotriz en la región”, sostuvo.

El sector de autos eléctricos ha ganado auge en México ante la próxima llegada de Tesla, la automotriz del magnate Elon Musk.

Tesla anunció en febrero pasado que instalará en Nuevo León una megafábrica de vehículos eléctricos con una inversión de más de 5.000 millones de dólares que se perfila para ser la más grande de la compañía, además de ser la primera en Latinoamérica.

En tanto, el gobernador del estado, Samuel García, destacó la participación de más de 1.000 profesionales del sector en el foro, celebrado en el Centro Internacional de Negocios (Cintermex) de Monterrey, capital de Nuevo León.

“Para mí, hoy es un día histórico por ser la primera vez que una ciudad de América Latina tiene un evento de esta magnitud y no dudó de que los siguientes años va a ser aún más impresionante”, comentó.

El mandatario estatal dictó la ponencia magistral “Mobility of the Future: What are governments doing?” (Movilidad del futuro: ¿Qué están haciendo los gobiernos).

También estuvieron en el presidio el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas; Bernd Rohde, director general de Italian German Exhibition Company México; Christopher Skeete, ministro delegado de Economía del Gobierno de Quebec, e Iván Rivas Rodríguez, secretario de Economía del Gobierno de Nuevo León, entre otros.

Rohde destacó que Nuevo León se ha puesto en la mira internacional y ha dado pasos agigantados para convertirse en un hub mundial de electromovilidad.

