Milagros Ortiz Bosch y el 50 más uno….  

En política nada es ingenuo o fortuito; aunque a veces el azar o una ola social te lleve a un puerto que jamás pensaste llegar. Lo escribo o repito, porque hay gente, de todo el espectro político nacional, entreteniéndose con la propuesta, política, de una mujer que toda su vida no ha hecho más que política.

Y aunque su propuesta obvia el pecado original -el engaño de Balaguer a Peña Gómez (quien acordó el 45%, creyendo en Balaguer -1994-); y del que el PLD, 1996, se benefició- y que por esa vía se vuelve al debate político histórico-recurrente en nuestra historia política contemporánea -lastre del caudillismo y conservadurismo-: reelección y creer que la Constitución es un lienzo pétreo -si me conviene-, cuando es una construcción histórica-política y cultural que está sujeta a correlación de fuerzas políticas y sociales dominantes en una coyuntura dada o a una constituyente cuando la convicción democrática se impone o, una conjunción social la demanda y la impone como expresión suprema de una mayoría rebelde e inspirada en romper falencias históricas-estructúrales…. (llámese revolución).

Por ejemplo, y sin ver más que una propuesta -la intención política de la dirigente política (claro, quiere que su partido siga en el poder más allá de 2024)-, no estoy de acuerdo, pues el 50+1, aunque surgió de un engaño y descuido, también, del PRD de entonces, expresa una representatividad ciudadana-electoral aceptable y garantía de una mejor democracia, pues exige mayor esfuerzo y convencimiento democrático primario (¿…?).

Finalmente, no sé de qué hay que sonrojarse por una propuesta política, si entre nosotros no hay un solo líder-presidente -excepción, Juan Bosch (que solo gobernó siete meses)- que no haya manoseado la Constitución o no se haya encariñado con el “carguito” de presidente. Otra cosa, es que la oposición -que es la que haría el quórum calificado para tal empresa (otra vía sería un plebiscito)-, pendejamente, vote por a esa propuesta. En fin, que, la dirigente, Milagros Ortiz Bosch, simplemente, está en lo suyo: la política.

Que cada uno haga su tarea y así, mayoría, dirá lo que se hará. Lo demás, es gana de llorar… (o muchas veces de pactar tras bambalina…).

Por Francisco S. Cruz

