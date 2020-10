Milagros Germán relata su experiencia con el cáncer de mama

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Cada 19 de octubre se conmemora el Día Internacional de la Lucha Contra el Cáncer de Mama por iniciativa de la Organización Mundial de la Salud (OMS), razón por la que en el día de ayer, la directora de Comunicaciones y vocera de la Presidencia, Milagros Germán relató su experiencia con esta compleja enfermedad diagnosticada en 2001.

“No le di importancia porque había tenido quistes mamarios anteriormente. Mi hermana me dijo: ‘Las personas no entienden que todos somos susceptibles al cáncer de mama, pero no podemos correr el chance y yo quiero que tu te chequees”, inició Germán su alocución en un videoclip compartido en la cuenta de Twitter del Ministerio de la Presidencia.

En su testimonio, la comunicadora aseguró que su hermana y la detención temprana de la enfermedad “le salvó la vida.”

“En ese momento asumí el valor, la fuerza y la fe de que yo me iba a curar”, expresó Germán al tiempo que manifestaba que las personas no deben temerle ni a la quimioterapia ni a sus efectos pues el hecho de que se le haya caído el pelo era un indicador de que la quimioterapia estaba funcionando, y “esto es lo menos importante de todo lo que está pasando”.

El Día Internacional de la Lucha Contra el Cáncer de Mama tiene como objetivo crear conciencia y promover que cada vez más mujeres accedan a controles, diagnósticos y tratamientos oportunos y efectivos.

En ese sentido, la llamada “Diva” indicó que con miedo no puede ser enfrentar un diagnostico.

“Nuestro cuerpo habla, detectar el cáncer de mama a tiempo es nuestra responsabilidad. Yo estoy viva porque lo encontré a tiempo”, concluyó la vocera.

Un diagnóstico a tiempo del cáncer de mama puede salvar tu vida. Nuestra directora de Comunicación @MilagrosGermanO nos da su testimonio. #PrevenirEsVivir pic.twitter.com/qXqbi08xkv — Presidencia de la República Dominicana (@PresidenciaRD) October 19, 2020