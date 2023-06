Milagros a primera dama sobre repostulación de Abinader: “no existe vacuna contra eso”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- A propósito de que Luis Abinader revelara que su esposa, Raquel Arbaje y dos de sus hijas no quieren que él se repostule, la directora general de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig), Milagros Ortiz Bosch, le aseguró a la primera dama que “no existe vacuna” contra los que tienen vocación de servir al país.

Entrevistada en el programa “El Día”, Ortiz Bosch explicó que su propia familia quisiera que ella estuviera en su casa “tranquila” y que pese a que lo ha intentado, no puede dejar de servir al país.

“Yo le tengo que decir a Raquel una cosa que no le va a gustar, pero yo los quiero tanto a ellos y a las niñas… Los que tienen la vocación de servicio al país y tienen que estar en un momento en que pueden ayudar, no existe vacuna contra eso. No hay como ponérsela a una persona… yo he intentado y no pude”, manifestó entre risas.

La funcionaria se refirió en esos términos luego de que Abinader dijera en una entrevista en “Esta Noche Mariasela” que Arbaje y dos de sus tres hijas, se oponen a que presente su reelección en las próximas elecciones del año 2024. Así como de que Arbaje, aclarara que apoyará lo que el mandatario decida.

“Lo que él decida lo apoyaré”, aseguró Arbaje el miércoles, al responder a una usuaria de Twitter.

Auditorías de la Contraloría a entidades estatales

Sobre las irregularidades encontradas por la Contraloría en algunas de las actuales gestiones y la sorpresa de que sean publicadas por el mismo Gobierno, Ortiz Bosch explicó que como no se habían hecho “nunca” llaman a la sorpresa, pero que tal y como dijo Homero Figueroa, en esas auditorías se encontraron cosas que son arreglable o subsanable y otras que son para transformar la administración pública.

“Mucha gente no se ha dado cuenta o muchos ciudadanos, lo que ha significado la transformación de las comisiones de ética en comisiones de integridad gubernamental y al mismo tiempo del cuidado, de seguimiento de lo normativo. Seguir las normas es el principio fundamental de transparencia, de ese compromiso que hizo el presidente”, manifestó.

De igual forma, aseguró que si en los anteriores gobiernos se hubiesen hecho esas auditorías, hoy en día no hubiera casos en el tribunal.

Asimismo, aclaró que Digeig no fue la entidad que alentó esas auditorías, sino que es una responsabilidad de la Contraloría, pero que a Ética Gubernamental se les envían conforme a la ley, y que de ahí se envían a los ministros para que observen todas las recomendaciones escritas en los citados informes.

Para Milagros, que el Gobierno publicara las auditorías de sus ministerios es democracia, es lo que se necesita y es la forma correcta de manejar el presupuesto público para evitar que se hable de corrupción en el país.

Asimismo, afirmó que las auditorías no fueron publicadas por error, sino que fue una decisión del presidente Luis Abinader atendiendo el compromiso hecho por el Gobierno con la transparencia.

Amenazas a Miriam Germán

Al ser preguntada sobre las amenazas dirigidas a la procuradora general de la República, Miriam Germán, la directora de Ética Gubernamental sostuvo que la magistrada no solo merece la protección de todos los dominicanos, sino también el orgullo.

Relacionado