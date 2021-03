Mikusy Montana, el artista que mezcla el graffiti callejero con las artes plásticas

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Mikusy Montana es un novel artista dominicano que mezcla sus orígenes en el arte callejero del graffitti y su formación como artista plástico en la academia de la Escuela de Arte de Altos de Chavón, para dar como un resultado una obra llena de fusiones digna de admirar.

Su pasión por el arte nació en las calles y barrios del Gran Santo Domingo, específicamente en Cristo Rey, donde exploró el mundo artístico y del grafitti firmando paredes, sin embargo, lo que Mikusy no se imaginaba es que años más tarde, aquellas obras plasmadas en las paredes de las calles, tomarían un lugar con mayor visibilidad: expuestas en una galería.

Ahora, Montana presenta su primera exposición individual bajo el título de “Calligraffiti”, una fusión de las distintas facetas del artista donde muestra un estilo moderno y abstracto, que combina las caligrafías propias del graffiti con las técnicas y esquema de composición de las artes plásticas tradicionales.

Su exposición ya está abierta al público en el Colegio Dominicano de Artistas Plásticos (CODAP) y las obras estarán en muestra hasta el día 19 de marzo, y en esta conversación conversamos sobre sus orígenes, su inspiración y su primera exposición en solitario.

P. ¿Como inicias en el arte?

R. Aunque suene cliché desde pequeño me interesó el dibujo, pero a principios de los 90 había una ola de “graffiti vandal tags” que son las firmas, y en mi barrio Cristo Rey esa era una forma de darse a conocer y a respetar. Así que me integré a este movimiento por influencias de otros bombarderos que me llevaron a hacer firmas por las paredes del barrio, lo que me motivó a iniciar en el arte.

R. Tu comienzo y desarrollo artístico, ¿fue empírico o académico?

R. El comienzo fue totalmente empírico, aunque luego me inscribí en la carrera de publicidad en la UASD por el interés en las materias de arte que este pensum incluía.

P. ¿Qué factores marcaron que tu camino como artista debía ir por esta técnica del graffiti mezclado con tu formación en artes plásticas?

R. El hecho de que para seguirme desarrollando como artista debía de adquirir conocimientos más formales y un aval académico que me permitiera seguir desarrollándome para llevar mi trabajo a los próximos niveles.

P. ¿En qué te inspiraste para la colección Calligraffiti?

R. La muestra Calligraffiti está inspirada en la caligrafía arábica, japonesa, rusa, y de varios otros países. También en jeroglíficos y símbolos de otras culturas y tiempos.

P. ¿Quiénes fueron o son tus referentes artísticos?

R. Para cada trabajo, dependiendo de lo que quiero lograr, investigo artistas de ese estilo de forma general. Picasso, Dali, Miguel Ángel y Basquiat, para la muestr, de Calligrafitti. También me inspiran Franz Kline, Yuichi Inoue, y artistas de calligraffiti de alrededor del mundo.

P. ¿Qué podemos esperar de ti para el futuro?

R. Más trabajo, la evolución de la técnica e integración con otros elementos y estilos. Además, exposiciones y murales nacionales e internacionales.

Puedes seguir más de cerca el trabajo de Mikusy en Instagram, como @mikusymontana