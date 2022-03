Mike Trout quiere quedarse en el jardín central

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, TEMPE, Arizona – Un día después de que el manager de los Angelinos, Joe Maddon, sugiriera que la estrella Mike Trout podía trasladarse del jardín central a una de las esquinas para ayudar a mantenerlo sano esta temporada, el propio Trout dijo el lunes que prefiere cubrir el bosque cenral y que no quiere cambiar de posición todavía.

Trout, de 30 años, dijo que estaba sorprendido con los comentarios de Maddon y que se enteró sobre el potencial cambio de posición por Twitter. Pero el estelar, quien sólo pudo disputar 36 juegos la campaña pasada debido a un desgarre en la pantorrilla derecha sufrido en mayo, añadió que hará lo que el equipo quiera que haga después de reunirse con el gerente general Perry Minasian y Maddon la mañana del lunes. Trout, tres veces ganador del JMV y nueve veces convocado al Juego de Estrellas, ha jugado exclusivamente en el jardín central desde el 2014.

“Realmente no había pensado en esto hasta que salió el tema”, dijo Trout. “A mí, obviamente me encanta el jardín central. Me quedan nueve años (de contrato), así que podría pensar en algo así más adelante, trasladarme a una esquina, donde tienes que hacer menos esfuerzo. Ellos están tratando de mantenerme 162 juegos en el terreno. Pero quiero jugar en el bosque central y tuvimos una buena conversación al respecto”.

Aunque Trout dijo que después de la conversación no estaba seguro si iba a quedarse en el jardín central, Maddon comentó un par de horas después de que, pese a lo dicho el domingo, Trout se quedará en la pradera central en el 2022.

