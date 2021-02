Mike Torres: “Ha sido un sueño cumplido vestir la camiseta de RD”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Mike Torres, el armador domínico-español que impactó en su debut con la selección nacional de baloncesto y que milita con el Betis en la ACB de España, dijo que para él ha sido un sueño cumplido vestir la camiseta de República Dominicana.

Al ser entrevistado de manera exclusiva vía Instagram por el cronista deportivo Ricardo Rodríguez, Torres manifestó que tenía años soñando con jugar en la selección dominicana, y que sintió un gran orgullo de lograrlo.

“Cuando escuché el himno nacional me sentí muy emocionado. Vengo siguiendo la selección desde hace muchos años, inclusive, tuve la oportunidad de ir al Mundial de Basket 2014 en España como aficionado, y al verla jugar frente a Eslovenia en compañía de mis padres me emocioné mucho y me convencí de que un día debía formar parte del equipo”, expresó.

Nacido en Barcelona e hijo de padres dominicanos, el baloncetista debutó en la selección de baloncesto de la República Dominicana impactando con los registros que colocó en la victoria ante Islas Vírgenes, terminó con 19 puntos, 11 asistencias y 9 rebotes.

A pesar de no haber nacido en el país, Torres siempre ha tenido un contacto cercano con la tierra que lleva en la sangre. “Siempre iba a República Dominicana, tengo familia allá, iba a Baní, la tierra de mi papá, y llegué a ir a torneos de basket locales, me tocó ver jugar a Gelvis Solano en una ocasión”, aseguró.

El jugador de la posición uno dijo admirar varios jugadores que vio en la selección hace unos años. “Siempre le decía a James Feldeine que quería ser como Edgar Sosa, he seguido su carrera y siento una gran admiración por él”, confesó el jugador del Betis.

Mike habló de la posibilidad de jugar en la Liga Nacional de Baloncesto (LNB). “Cuando jugaba Leb Plata en España, me presenté al draft de la LNB y nadie me escogió, no me sentí mal, lo entiendo, nadie me conocía en ese momento. Sí, tengo interés en participar en esa liga”

Torres dijo que siempre y cuando tenga la oportunidad de representar al país lo hará. “Ya estamos clasificados a la Americup, era el objetivo, la realidad es que todos mis compañeros me hicieron sentir muy cómodo en mi debut”, comentó el nacido en Barcelona.

Mike Torres Cuevas, ha participado en equipos como Basket Coruña, Valladolid y actualmente en el Betis en la Liga ACB de España.