Mike Pompeo espera visitar RD y felicitar a Abinader en investidura este próximo 16 de agosto

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, dijo este miércoles que “espera visitar la República Dominicana el 16 de agosto y felicitar al presidente electo Luis Abinader”.

Asi lo indicó Pompeo en su cuenta de Twitter cuando escribió, “espero visitar la República Dominicana el 16 de agosto y felicitar al presidente recién electo Luis Abiander”.

“Estados Unidos valora a nuestros vecinos del Caribe y espera fortalecer la cooperación entre EE.UU. y República Dominicana para apoyar una región más segura y próspera”, manifestó el secretario estadounidense en ese mismo mensaje.

Se recuerda que, el secretario de Estado de Estados Unidos, Michael Pompeo, acudirá a la investidura del presidente electo de la República Dominicana, Luis Abinader, según anunció el pasado viernes el futuro canciller, Roberto Álvarez.

La delegación estadounidense también estará integrada por el encargado del hemisferio occidental, Michael Kozak, según anunció Álvarez en un mensaje de Twitter.

Hace cuatro años, Estados Unidos estuvo representado en la segunda investidura de Danilo Medina por el entonces secretario de Estado de Trabajo, Thomas Pérez.

Looking forward to visiting the Dominican Republic on August 16th and congratulating newly elected President @luisabinader. The U.S. values our Caribbean neighbors and looks forward to strengthening U.S.-Dominican cooperation to support a safer and more prosperous region.

