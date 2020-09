Mike Malone, cansado de que se trate a los Nuggets como a un equipo pequeño

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Tras forzar un séptimo juego que se antojaba imposible hace apenas unos días, los Nuggets parecen destinados a salir muy reforzados de estos playoffs independientemente de lo que pase. Los de Colorado arrancaron la serie muy por debajo de los Clippers en los pronósticos, y el devenir de la misma tras los cuatro primeros partidos parecía confirmar que sus opciones eran escasas, pero su capacidad de aferrarse a la vida ha vuelto a salir a relucir y les ha permitido llevar la eliminatoria al todo o nada. No obstante, Mike Malone no se da por contento con esto, pues cree que que la teórica inferioridad con la que partían no era real.

“Siempre hemos pensado que éramos lo suficientemente buenos, incluso si nada más lo creía” afirmó ante la prensa. “No nos ha importado. No nos gusta escuchar lo que otros digan. Como grupo, hemos tenido el convencimiento de que podemos ganar el campeonato”.

El técnico trató además de reivindicar a su equipo como un aspirante mucho más serio de lo que se ha vendido, apelando a su constancia y a su gran nivel en los últimos dos años. En su tono, da incluso la sensación de estar cansado de recibir un tratamiento de underdog pese a, al menos en la clasificación, mirar de tú a tú a los grandes favoritos de la Conferencia Oeste.

“Nos hace gracia la narrativa de que somos un equipo pequeño y que se diga que somos una de las grandes historias de la temporada. El año pasado quedamos segundos en el Oeste y nos quedamos a una posesión de estar en las Finales de Conferencia. Este año hemos ocupado la segunda plaza durante mucho tiempo. Creo que todo nace de nuestra confianza en lo que somos y en lo que queremos conseguir. Tenemos trabajo por delante. Todavía no estamos satisfechos” concluyó.