Mike Krzyzewski trabajará como asesor para la NBA

EL NUEVO DIARIO, NEW YORK.- Dos años después de su retirada de los banquillos, Mike Krzyzewski ha vuelto al baloncesto, aunque esta vez no como entrenador. La NBA ha anunciado la contratación del ex técnico de Duke como asesor especial para operaciones de baloncesto, labor para la cual será presentado la semana que viene en Chicago.

«Nos complace anunciar que Coach K se une a la familia de la NBA y compartirá su amplia experiencia con la liga y nuestros equipos» comentó Byron Spruell, presidente de operaciones de la NBA. «Como destacado entrenador y líder que siempre se ha preocupado por este deporte, tienes unas características únicas para abrir debates y ofrecer puntos de vista interesantes sobre el presente y el futuro de la competición».

Krzyzewski es uno de los entrenadores con una trayectoria más amplia del baloncesto estadounidense, aunque cuenta con la particularidad de no haber entrenador nunca en la NBA. Esto, sin embargo, no se debió a falta de opciones, y sí ha tenido de hecho mucho contacto con las estrellas de la liga en sus numerosos años al frente de la selección de Estados Unidos, a la que guio a tres oros olímpicos consecutivos (2008, 2012 y 2016) y a la consecución de dos títulos mundiales (2010 y 2014).

El grueso de su carrera, no obstante, se ha dado en el baloncesto universitario, concretamente en la Universidad de Duke. Mike entrenó a los Blue Devils desde 1980 hasta 2021, un periodo en el que participó 36 veces en las eliminatorias finales de la NCAA, accedió 13 veces a la Final Four y se proclamó campeón en cinco ocasiones. Allí, por supuesto, también estuvo en contacto con muchos hombres que fueron y son estrellas de la NBA, pero en esta ocasión antes de que diesen su salto a la liga.

«Esta es una oportunidad tremenda para hacer más profunda mi relación con la liga y participar en conversaciones sobre cómo fortalecerla» comentó Krzyzewski. «Aunque estoy retirado como entrenador, mi pasión por el baloncesto no ha hecho más que crecer, y este es un puesto perfecto para seguir vinculado a este deporte al máximo nivel».

