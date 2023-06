Mike Dunleavy Jr., nuevo general manager de los Warriors

EL NUEVO DIARIO, OAKLAND.- Los Warriors ya tienen sustituto para Bob Myers. Según ha anunciado Adrian Wojnarowski, periodista de ESPN, los de San Francisco han escogido a Mike Dunleavy Jr. como nuevo general manager, ascendiéndole desde el puesto de asistente de Myers que ocupaba desde 2019.

Golden State fue la primera franquicia a la que Dunleavy llegó como jugador al ser elegido en la posición número 3 del draft de 2002, aunque después de cuatro temporadas salió traspasado rumbo a Indiana. No obstante, tras su retirada en 2017 el alero no tardó en regresar a su primera casa en la liga, en este caso como ojeador, puesto en el que estuvo tan solo un año antes de ser nombrado asistente del general manager. En este sentido, trabajó siempre muy cerca de Bob, de modo que su elección parece una apuesta continuista y que no cambia el gran esquema de la franquicia.

«Es un hombre joven y con mucha energía, y ha logrado establecer grandes relaciones a lo largo de la liga y tener una buena comunicación con la plantilla y el cuerpo técnico» afirmó en un comunicado Joe Lacob, propietario de la franquicia. «Todas esas son virtudes importantes en este negocio, así que creo que Mike está preparado para asumir este reto».

Dunleavy asume el cargo con la plantilla en una encrucijada, pues debe decidir cómo estirar la ventana para pelear por un anillo con el núcleo de veteranos sin comprometer en exceso el futuro del equipo. Aspectos como la renovación de Draymond Green este verano o de Klay Thompson en la siguiente serán delicados a la hora de tomar decisiones, especialmente ahora que la implementación del segundo apron llega para castigar a las franquicias que, como han hecho hasta ahora los Warriors, sobrepasan en exceso el impuesto de lujo.

