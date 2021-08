Mike Conley solo tiene un objetivo: conseguir el anillo con el Jazz

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Mike Conley ha vuelto a comprometerse con Utah Jazz. El veterano base apenas entró en la agencia libre cuando firmó su continuidad con la franquicia de Salt Lake City por tres años y 68 millones de dólares. Parece un acierto para ambas partes. Utah fue el curso pasado el equipo con mejor récord de la NBA y Conley se convirtió por primera vez en All-Star. Son datos positivos, pero estos no esconden que el trabajo no está terminado. En los Jazz sienten que deben dar el siguiente paso para tener la oportunidad de ser campeones por primera vez en su historia, objetivo que comparte el propio Conley.

“El año pasado tuvo un final decepcionante, pero todos los avances que hemos hecho a lo largo del camino nos permiten entrar en esta temporada persiguiendo ese campeonato, ese objetivo final. Y es algo que es realmente alcanzable. Algo que comprendemos que podemos lograr. Estamos ahí cerca, tocando la puerta”, expresa.

No le falta razón. El curso pasado quizás realizaron el mejor baloncesto de la NBA, pero ello no les sirvió para batir a Los Angeles Clippers y alcanzar las finales de la Conferencia Oeste. Fue un jarro de agua fría que sin embargo no ha hecho que la gerencia cambie el plan. En un buen año Mike Conley promedió16,2 puntos y 6 asistencias para ayudar al equipo a mantenerse en la élite de la Liga. Tal situación hizo que tuviera pocas dudas respecto a qué debía hacer en la agencia libre.

“Para mí esta es una zona de confort. Estoy en un lugar en el que me siento realmente cómodo. Siento que puedo seguir creciendo, seguir ayudando a este equipo de cualquier forma para llegar al siguiente nivel”, sentencia.

Utah mantendrá la mayor parte del roster que la temporada pasada hizo disfrutar tanto a sus aficionados, un fuerte núcleo de jugadores al que ha sumado a Rudy Gay, Hassan Whiteside y Eric Paschall. No se trata de adiciones de élite, pero sí de piezas con nivel suficiente para ampliar el fondo de armario. Los Jazz estarán un año más en la pelea.

Relacionado