Mike Conley quiere permanecer en los Timberwolves

EL NUEVO DIARIO, MINNESOTA.- Los Minnesota Timberwolves están siendo una de las sorpresas positivas de la temporada. Tras 14 partidos disputados ocupan la primera posición de la Conferencia Oeste con un récord de 11-3. Dos de estas derrotas, ante Toronto y Atlanta, se produjeron en los tres primeros encuentros del curso y, desde entonces, recopilan once victorias en los últimos 12 encuentros.

Además de la defensa, la mejor de toda la NBA, uno de los principales artífices de este éxito está siendo Mike Conley. A sus 36 años de edad, el base está dirigiendo la nave de los Timberwolves a un gran nivel. Su cuidado de balón está siendo notable, como atesoran las apenas 0,8 pérdidas por partido que recopila, el mejor dato de su carrera. De hecho, solo Tyus Jones (6,8), quien lleva dominando este apartado todo un lustro, presenta una mejor relación entre asistencias y pérdidas que él (6,73).

El único problema reside en que se encuentra en su último año de contrato y la situación financiera es muy delicada en Minnesota. No obstante, Conley pondrá facilidades para seguir ligado a la franquicia, pues, en este punto de su carrera, no quiere hacer las maletas rumbo a otra franquicia después de haber abandonado Salt Lake City este mismo año.

«¿Por qué no perseguirlo aquí [la búsqueda de un campeonato], mientras mi familia se adapta y establece, en vez de tener que mudarme tres o cuatro veces más antes de jubilarme?», declaró el veterano jugador, de acuerdo con el medio The Athletic. «Y no tengo la garantía de que pueda lograr ganar en ningún otro lado al que vaya. Entonces, ¿por qué no hacerlo al lado de personas que te quieren, te respetan y te tratan de esta manera? Esta organización trata de ir en esa dirección.»

Si los Timberwolves fracasan esta temporada, simplificaría algunas decisiones importantes sobre la plantilla en el corto y medio plazo. Sin embargo, si el actual grupo sigue demostrando que es capaz de jugar a un alto nivel, el futuro de la franquicia mantendrá su rumbo actual, pese al gran desembolso que causará el contrato de jugadores como Anthony Edwards, Rudy Gobert, Karl-Anthony Towns y Jaden McDaniels.