Mike Budenholzer gana el premio al Entrenador del Año

EL NUEVO DIARIO, CALIFORNIA.- El entrenador de los Bucks de Milwaukee, Mike Budenholzer, fue nombrado Entrenador del Año de la NBA.

Budenholzer llevó al equipo a su primera temporada de 60 victorias desde 1981. La marca final de 60-22 fue el mejor récord de la temporada regular en la liga.

Conocido por su experiencia defensiva, el entrenador armó una defensa de los Bucks que lideró la liga en eficiencia defensiva. Milwaukee también lideró la liga en eficiencia ofensiva.

Budenholzer, de 49 años, venció a Mike Malone de Denver y Doc Rivers de Los Ángeles Clippers por el premio.

Esta es la segunda vez que gana el premio. Budenholzer también se llevó los máximos honores en 2015 después de llevar a los Hawks a un récord de 60-22.

El último entrenador de los Bucks en ganar el premio al Entrenador del Año fue Don Nelson en 1985.

Mike Budenholzer of the @Bucks wins the 2018-19 NBA Coach of the Year! #NBAAwards pic.twitter.com/GdLytcP7KK

— NBA (@NBA) 25 de junio de 2019