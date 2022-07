Mikauly Vargas: La youtuber de Puerto Plata que simplemente ha cautivado con su historia

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Cada día van surgiendo o subiendo algunos canales de YouTube, los cuales se dedican en hacer trabajos interesantes siempre respetando lo que quiere el que los consume, relacionándose con sus seguidores de forma interactiva.

Este es el caso de Simplemente Mikauly, un espacio que sin lugar a dudas, ha tenido muy buena acogida por el público que busca disfrutar de los vlogs, donde la gente realiza en forma de reality cortes de su día a día, mostrando con mucho respeto, facetas y momentos importantes.

Y es que la youtuber Mikauly Vargas, ideóloga de este concepto, ha podido salir adelante gracias a que cada uno de sus videos ha sido monetizado y como tiene una muy buena cantidad de suscriptores abriéndole paso a ser canalizada por empresas y marcas para promocionar sus productos.

Cada episodio es una travesía que vive junto a su familia, quienes son el pilar principal para nutrir a sus “mujeres”, quienes son fieles a los videos que Mikauly sube, todos grabados desde Puerto Plata donde reside con su familia.

Cuenta con una comunidad de casi 115 mil suscriptores en su canal Simplemente Mikauly y en el Sazón de Mika tiene más de 165 mil, teniendo muy buenas recetas y teniendo un alcance sorprendente.

Pero esta señora, que aunque es capitaleña vive el Puerto Plata, ha sabido montarse en la onda y posee varios canales más uno de decoración, otro de belleza y otro de cocina, teniendo muy buena cantidad de suscripciones.

A pesar de que se ha visto en momentos difíciles, Mikauly ha sido persistente y junto a su esposo Kino, han podido posicionarse como una familia que se ha sabido manejar en el entorno, siempre centrándose en el Señor en todo lo que hacen.

Su historia ha servido para ayudar a muchas mujeres que han seguido su trabajo mediante YouTube, quienes le han dado muchas veces consejos y con quien comparte cada uno de sus momentos.

Ha sido reconocida por YouTube, por la cantidad de suscripciones que logró en los últimos años, además de tener un canal de recetas llamado “El Sazón de Mika” y también otro “Decorando con Mikauly”, donde muestra varias decoraciones poniendo como escenario su hogar.

Pero su familia también se ha unido a esto y aunque no ha sido privilegiada con tener hijos, Dios la ha bendecido con dos hijas maravillosas, Esteysi y Carolina, quienes también por su lado, tienen sus proprios canales y su esposo Kino por igual.

Salida del trago amargo

Aunque su madre es puertoplateña, Mikauly nació en Santo Domingo, donde se crió y pudo hacer su vida como negociante, incursionando en varios negocios que le daban éxito por su forma de ser y extrovertido sentido que le agradaba a la gente.

Pero había algo que le faltaba y por eso se vio sumergida en una fuerte depresión, lo que llevó a que sus amigos pidieran a la madre que se la llevaran a Puerto Plata, para ver si podía salir adelante.

“Mi mamá me dice que vaya a vivir para allá por un tiempo a lo que le respondí que si me conseguía un trabajo allá, porque no quiero estar sin hacer nada yo me voy, aunque sea por un año”, explicó Mikauly en una entrevista realizada por Vladimir Jáquez para su canal.

Al aceptar dejó todo atrás y se fue a Puerto Plata, sin saber que el amor le llegaría de la mano de una persona especial, el cual se convertiría en su media mitad para toda la vida.

Puerto Plata fue el nuevo comienzo de Mikauly, después del trago amargo que se tomó, Dios le dio la oportunidad de disfrutar de las mieles de esta nueva oportunidad en su vida.

“Yo amo Puerto Plata, me encanta en mis redes y en mi vlogs hablar de lo lindo que es este pueblo, ya yo no me siento capitaleña”, dijo con una sonrisa en el rostro.

Agregó que “Para mí fue un oasis cuando llegué, la gente me trataba super bien, nunca me sentí discriminada por mi peso, fue una cosa única”.

Conoce a su esposo

Con Kino, su actual esposo tiene más de 10 años y cuando está con él hasta se sonroja, porque para ella recordar esos momentos difíciles y ver que estuvo allí fue algo que siempre se lo agradecerá de por vida.

Y es que con esta unión, han podido salir adelante, tanto así que ya tienen estabilidad y todo ha sido juntos, como una pareja que quiere superarse y seguir adelante.

“Cuando él llegó a donde mi mamá, estaba muy triste porque vivía un momento de depresión al igual que yo, un momento muy difícil, pero yo no lo sabía (…) Yo me acuerdo que él llegó todo sucio porque venía de trabajar construcción y mami lo llamó para que ponga una cuerda para la ropa”, contó.

Siguió, “después que me puso el palito yo estaba tendiendo la ropa y el se tiró en la cama de mi madre, todo sucio y se quedaba mirándome y la forma en que el me miró, desde ese momento lo amé”.

Al pasar el tiempo se fueron conociendo y se hicieron muy buenos amigos, hasta un día que ella rompió el hielo y le robó un beso, después de eso lo demás fue historia.

“Kino ha sido un gran apoyo para mí, a pesar de los momentos difícil que hemos pasado, nosotros crecer ha sido en equipo, no ha sido Mikauly. Ha sido la gracia de Dios sobre nosotros, pero ha sido juntos”, recalcó Mika.

Cuando inició los videos en YouTube, de donde después de tener cuatro años haciendo contenido pudo monetizar, hacía de maquillajes y la gente manifestaba que para que lo hacía si perdía su tiempo, pero su esposo hacía de todo para poder ayudarla.

La boda de Kino y Mika está grabada y subida en su canal de YouTube, desde entonces se han vuelto en una pareja ejemplar y con una excelente disposición para ayudar a los demás.

Muerte de su padre, depresión

Mikauly le tenía mucho aprecio a su padre, un hombre que para ella “fue todo” y que el día de su muerte sintió que “se quedó sola en la vida”, porque a pesar de su enfermedad y ser la única hembra tuvo que dedicarse a cuidarlo.

“Fue una etapa muy difícil porque yo siempre estuve con mis hermanos, con mi papá, incluso cuando estuve con otras parejas, yo les decía que tenían que vivir conmigo en la casa porque no quería dejar a mi papa sólo”, manifestó.

Y es que después de la muerte de su padre, cada uno de sus hermanos hace su vida por separado, entonces la dejan sola y pasó muchas situaciones muy incomodas y difíciles en todos los aspectos de la vida y decide volver a la iglesia.

“Volví a la iglesia, pero después me fui apartando, empecé a tomar y a tomar, me pasaba días y días tomando, no salía de mi casa, solo me la pasaba tomando y fumando”, dijo con lágrimas en los ojos recordando ese momento tan difícil.

Un momento, cuando estaba tomando se dio cuenta que no era esa su vida y se puso a orar pidiendo a Dios que haga algo con ella, que no quería sentirse más sola, a pesar de saber que el Señor estaba con ella.

“Toda mi vida, lo que es mi canal y lo que es mi relación con mi esposo es producto de una oración”, aseveró manifestando el amor que Dios le ha demostrado en su vida.

Relacionado