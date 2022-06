Miguel Vargas podría ser el mejor candidato, un fenómeno político y de grandes éxitos 

Miguel Vargas ha demostrado que es un gladiador, a pesar de las conjuras a grandes niveles para sacarlo de la contienda del liderazgo político nacional, se ha mantenido contra viento y marea, límpido, con una hoja de servicio pública y privada incuestionables.

Miguel es un fenómeno en el espectro político nacional.

En estos momentos donde sus excompañeros gobiernan regresa, resurge como el ave fénix en el escenario político, y el gobierno de sus excompañeros tiene un desempeño desastroso y se desmorona.

Es el momento de Miguel Vargas para competir en una primera o segunda vuelta como candidato presidencial.

La calve de sus éxitos debe aplicarla a la política.

Ya, sin demora debe lanzar su candidatura presidencial.

Miguel Vargas como ente político es el fenómeno político más relevante de la historia reciente del país.

Su participación en la política y el ejercicio público es de estudio.

Le montaron toda una campaña de difamación, injuria y mentiras, les traicionaron íntimos y colaboradores de los mas cercanos, le drenaron la militancia de décadas de su partido PRD y formaron otra organización PRM.

Y el hombre está cada vez más fortalecido, figura entre los tres lideres principales de la oposición política.

Sin alianza, con presupuesto de bajo costo a reorganizado al PRD, y poco a poco se va consolidando como un partido de cuadros políticos.

Él tiene una forma diferente de hacer política, proselitismo, sin engañar, sin difamar, sin tocar aspectos personales, gerenciando, diplomático hasta el extremo.

Miguel Vargas ha cambiado la forma de hacer política en dominicana.

Es hora de que lance su candidatura presidencial, que sepa leer el descontento de los dominicanos contra el deterioro institucional, el alto costo de la vida, el auge desmedido de la delincuencia y el crimen organizador y esta manera de no saber gobernar de sus excompañeros.

Sus excompañeros se inflaron como una especie de globo y ahora gobernando se han convertido en un problema que amenaza con hacer retroceder los logros institucionales, económicos y sociales de la nación.

Hace falta que Miguel Vargas ponga en marcha una estrategia digital para conectarse con la juventud, las mujeres, con cada municipio y provincia del país, con todos los dominicanos.

Salga, Miguel Vargas, lance su candidatura, dígales a los dominicanos mirándolo a la cara que no lo defraudara, que lo miren a los ojos, que usted es diferente, que sus éxitos personales, profesionales, empresariales, políticos lo traducirá en éxitos a cada dominicano, que usted entiende las necesidades de la gente.

El voto no es de nadie, es, ante todo, una decisión que se basa en la emoción.

Lance una plataforma digital que funcione como una especie de multinivel, con una estructura de mercadeo les permita a los seguidores de su candidatura inscribirse y registrar amigos y conocidos. Al final, se sumarán millones.

Debe ser masivo. La red los clasificaria por regiones y otras categorías, y que los repartan entre de miles de grupos de WhatsApp, que deben administrar diez personas de su campaña. Así recibirán información diaria de la agenda suya y movilizarán a los ciudadanos para volcarse a sus transmisiones digitales.

Hay referente de que políticos por esa razón, por ese método, incluso con menos seguidores en Twitter, Facebook e Instagram han acaparado las redes sociales y alcanzado, en más de una ocasión, hasta el millón de reproducciones en un solo video de Facebook.

Salga, láncese, a cualquier día y hora de mensajes en la plataforma digital suya. Graba tiktoks divertidos, que pongan a hablar al público de usted, del político, del candidato, que luzca entre emoticones e imágenes coloridas que llaman la atención. Esa es la intención.

Atrás los símbolos de la politiquería, de las poses, háblele al pueblo sencillo, sin podio, sin gente, desde su celular, de cualquier lugar.

Si lanza su candidatura, como me imagino lo hará, hágalo ahora, y no asista a debates, sintetice su propuesta en breves en minutos, no llene plazas públicas, pero si visite camine por los barrios, ciudades, háblele de cerca de la gente.

No me cabe dudas de que, si lo hace desde ahora, usted será un fuerte competidor para la presidencia de la república en el 2024.

Usted ha demostrado que es un veterano, un hombre, un político de años, pero con pensamiento joven.

Usted se ha inspirado en muchos ejemplos como el de Barack Obama como líder político y desde la diplomacia. Martin Luther King con un estilo de liderazgo en función de la equidad, la escucha y el respeto por los demás.

Steve Jobs con su audacia, incluso la primera mujer ministro y mujer de hierro de Gran Bretaña Margaret Thatcher, que con su liderazgo autocrático imponía sus ideas y sus decisiones en base a sus fuertes convicciones.

Pero a todos les une algo en común, algo especial que se tiene o no se tiene, LIDERAZGO a través de una capacidad de influir en los demás de manera única y especial. Un líder político que es capaz de cambiar el pensamiento y las opiniones de sus seguidores.

“casi todos podemos soportar la adversidad, pero si quieres probar el carácter de un hombre, dale poder” Abraham Lincoln.

Usted puede, dele, láncese…

Por Fernando Peña

