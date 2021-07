Miguel Vargas Maldonado afirma Gobierno “luce sin rumbo y como si estuviera en piloto automático”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, MONTE PLATA.- El presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y exministro de Relaciones Exteriores, Miguel Vargas, dijo este viernes que el gobierno nacional luce “sin rumbo y como si estuviera en piloto automático”.

“Este gobierno va a cumplir un año el 16 de agosto próximo. No ha iniciado una obra importante, es un gobierno que se muestra como en piloto automático, sin rumbo, sin un norte y sin objetivos claros. No hay planes ni programas, y todavía se mantienen como si estuvieran en la oposición haciendo promesas que no van a cumplir, ni las que hicieron en campaña ni las que están haciendo ahora”, afirmó Vargas Maldonado.

El presidente del partido blanco hizo la afirmación en el marco de un recorrido nacional y que esta vez lo situó en la provincia Monte Plata en el Este del país, así como sus municipios, en el que participó activamente el liderazgo provincial y regional de esa organización política.

En el acto principal, Miguel expresó su satisfacción por el entusiasmo que han mostrado los dirigentes y militantes de esa organización política quienes, al contactarles, reafirman de inmediato su apego al partido del “jacho prendio”, a los principios socialdemócratas, al compromiso con Peña Gómez y con el pueblo dominicano.

Dijo que es notorio el compromiso que muestran y asumen los dirigentes de preparar y fortalecer los trabajos del partido pautados en la agenda del PRD para el año 2021.

Además de Vargas, estuvieron integrados a los trabajos, Peggy Cabral presidenta en funciones, Amancia de la Cruz secretaria de la mujer, la ex diputada María Estela de la Cruz, la ex regidora Aguasanta Leyba (Ocalina), la ex diputada Sergia Santiago, la ex alcaldesa del municipio Sabana Grande de Boyá, Bertilia Fernández, el presidente del partido en Monte Plata Dr. Luis Freddy Santana (Chico), Rudy Berto Crispín Reyes presidente del partido en el municipio de Gonzalo, Ramón Lorenzo de Sabana Grande de Boyá, Carmen de los Santos de Peralvillo, e Hipolito Morales de Bayaguana, entre otros.

