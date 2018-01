Miguel Vargas que llame al 911 para las ambulancias

Los genios que se inventaron un acuerdo previo para designar al presidente y secretario general del Partido Revolucionario Moderno, parece que no se dieron cuenta de que con su actitud lo que estaban construyendo era una fractura temprana que dejará secuelas para cuando llegue la hora de la verdad que es la elección de las candidaturas para el año 2020.

Cuando se anunció el acuerdo que llevaba al Senador José Paliza y a Carolina Mejía a las dos posiciones mas elevadas de la dirección de ese partido, lo que se suponía era que todos los que habían presentado sus nombres para ser inscritos como candidatos, incluyendo a los que fungen como directivos en la actualidad, iban a retirar sus aspiraciones y hace honor a la palabra de su jefe de grupo.

Sin embargo lo que ha sucedido es todo lo contrario, Andres Bautista, actual presidente del PRM, ha comenzado una campaña electoral con una consigna picante donde lo menos que dice es que el ave ¨perremeísta¨ no podrá volar con si se eligen a los antes mencionados como responsables del partido, porque como son parte de un grupo no habrá arbitraje para el futuro.

Por el lado de la candidatura del Jesús Feris Iglesias la situación es bastante confusa, porque lo que da la impresión es que en los hechos, Hipolito Mejía querría alzarse con el santo y la limosna en esa convención.

Ya que si hubo un acuerdo con Luis Abinader para que haya un apoyo mutuo, entonces ¿qué hacía Sergio Grullón, cuñado y hombre de confianza de Hipolito en la primera fila del lanzamiento de la candidatura de Iglesias? ¿No es esto una señal de que el mañoso precandidato del PRM quiere ¨correrle a Luis por tercera y dejarlo con le bate en la mano?.

Y ademas, ¿porqué insiste tanto Mejía en que cada quien debe buscarse sus votos?, que es la confirmación de que aparentemente no bajará una línea a los que voten por Carolina para que al mismo tiempo voten por Paliza y con los votos divididos cualquiera de los postulados podría resultar ganancioso lo que a su vez sería una temprana derrota para Abinader.

Lo cierto es que la ¨sabichosería¨ de Hipolito es antológica y es capaz de aliarse con cualquiera para conseguir sus objetivos personales, solo hay que recordar la ayudita que tuvo en las primarias del Partido Revolucionario Dominicano en el año 2012, cuando una parte del Partido de la Liberación Dominicana le dio su ¨empujoncito¨ para que derrotara a Miguel Vargas a sabiendas que lo hicieron porque era el que convenía en ese momento.

Si sacamos cuentas e intensificamos a los que se presentan como dirigentes del PRM, veremos que la mayoría son personas vinculadas al antiguo PRD, por lo que podemos desde ya adivinar lo que ocurrirá al otro día de la convención de ese partido, a medida que se dibujan las candidaturas y se comienzan a manifestar los intereses que se disputan en toda organización política.

El primer lio será la cantidad de votantes, no es cierto que se inscribieron en el padrón de ese partido mas de 500 mil personas en todo el país, puesto que fue notoria la falta de entusiasmo por parte de la población en participar en los operativos dispuestos para ello, ya que todavía se siente el reflujo del ultimo proceso electoral y es muy difícil la movilización política en estos momentos.

Ademas si seguimos la costumbre de los políticos dominicanos, todo esta muy bien y los procesos son participativos y democráticos hasta que se cuentan los votos, al darse los resultados en la República Dominicana nadie ha perdido nunca unas elecciones, pues siempre hay una excusa para no haber obtenido la mayoría de los votos.

Pero también habrá que buscarles sitio a los que pierdan, una transacción será necesaria para satisfacer tantos egos inflados, nos imaginamos el tema de ubicación de los nombres sonoros del antiguo PRD y que ahora son PRM, la mayoría de los cuales son inorgánicos, como en casi todos los partidos del sistema, pero que se sienten tan líderes como el que mas.

Y es que el PRM frente al tema de esta convención de elección de autoridades tiene un problema que no puede resolver, y es su intima relación con el PRD, quiérase o no, este ultimo partido es el receptor de toda la insatisfacción que pueda anidarse dentro de los que no ganen o griten que los engañaron en las elecciones internas, después de todo hasta hace pocos meses todos eran parte del mismo partido.

Es decir, los que no se sientan felices o piensen que les ¨hicieron coca¨ con unos cargos que aparemente se van a repartir, si es que existe el famoso acuerdo, entre los grupos de Hipolito y Abinader, siempre tendrán el espacio abierto para migrar a su antiguo partido blanco, el del ¨jacho prendío¨ con el agravante para el PRM de que este ya eligió por un nuevo periodo a su presidente y no se escuchó un solo ruido disonante en su convención.

Si yo fuera Miguel Vargas, que es el reelecto presidente del PRD, tuviera en mis manos el teléfono para llamar al 911 y recoger los heridos, que serán muchos, de una convención perremeísta que fue vendida como una fiesta de la democracia y ha resultado en otro festival de señalamientos entre grupos que se reparten el poder partidario.

Hasta ahora no hay protestas porque no ser han contado votos, pero esperemos a ver que pasa cuando les digan a los que se inscribieron que ganaron otros, en un partido donde todos son líderes, ahí ser armará la migración de dirigentes hacia mejores lugares donde desarrollar labores políticas y el mejor de todos es su antiguo PRD que preside Miguel Vargas, eso es lo bueno de activar en un partido de segunda como el PRM, siempre se puede volver al de primera.

Relacionado