Miguel Vargas: hay gran descontento generalizado porque la sociedad se siente defraudada

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-El ingeniero Miguel Vargas Maldonado advirtió este jueves sobre el gran descontento que prima en la sociedad dominicana, incluido el partido oficialista, porque la actual administración gubernamental no ha llenado las expectativas.

Ante dicho panorama, el presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) resaltó que a la organización que dirige le corresponde jugar su rol en la oposición política nacional.

“Solamente nos queda trabajar para poder avanzar. Todos ustedes saben que hay un gran descontento en el partido oficial de muchos de sus dirigentes, pero no solamente eso. Una gran parte de la sociedad que votó por un cambio también está defraudada”, explicó Vargas al encabezar una reunión con el Frente Magisterial del PRD.

“Lo que pase más adelante no lo sabemos. Hoy no podemos predecir la situación; por eso entiendo que no podemos hablar de alianzas con nadie”, enfatizó.

“Nosotros tenemos que fortalecernos. Estoy dispuesto y lo vamos a hacer, a presentar una candidatura presidencial. Si tengo que pasar la primera vuelta la pasamos, pero tenemos que hacerlo porque mi objetivo fundamental es que el partido se fortalezca y que podamos tener un proceso a corto, mediano y largo plazo de crecimiento, en el presente, en el futuro y en el futuro más lejano”, precisó.

Vargas Maldonado manifestó aspirar a que el PRD cuente con una generación de relevo, pero “como decía un poeta, ‘yo me retiro cuando llegue mi relevo’, pero entonces, no lo veo”.

PRD alcanzó más de un 85% de su reestructuración

El líder perredeísta destacó, además, que esa organización política se mueve con pasos firmes en materia de fortalecimiento y crecimiento institucional.

“En la reestructuración de toda la dirección orgánica del partido a nivel nacional hemos avanzado en más de un 85%, nos quedan algunos municipios y distritos. Esperamos concluir esa parte para finales de marzo”, precisó Vargas.

También resaltó el trabajo reorganizativo realizado en torno a los frentes de masas para fortalecer y dinamizar al PRD.

En ese orden, citó la importancia de los frentes de los jóvenes, del cooperativismo, el frente Magisterial, de Salud, de los abogados, de cultos, entre otros, tal como los destacó en su momento el doctor José Francisco Peña Gómez.

Vargas Maldonado reiteró que el PRD está abierto a captar líderes sociales, religiosos, comunitarios y de otras índoles, sin distinción de géneros, que deseen aportar al partido y al país.

Explicó que ya han visitado 19 provincias, recientemente agotaron un importante recorrido por la zona norte del país, incluidos Santiago y Santiago Rodríguez; tienen planificado volver a El Seibo, entre otras acciones.

“Hicimos algo extraordinario, de Santiago conformamos la estructura completa del partido provincial, municipal y de distritos. También participamos en un gran acto el domingo y, realmente, fue motivador el encuentro”, detalló al manifestar el entusiasmo para el trabajo político en lo adelante que dichos encuentros le han generado.

Relacionado