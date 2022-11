Miguel Vargas entra al ruedo

La verdad es tan poderosa, que aunque una mentira se repita una y mil veces, nunca será una verdad; y que me disculpe el gran maestro de la propaganda, Joseph Goebbels. El tiempo, que no es más que la secuencia de segundos que se van acumulando, eso que llamamos tiempo, pone las cosas en su lugar y ayuda a juzgar todo en su justa dimensión. La razón, tan poderosa como la verdad; es la facultad que tienen los seres humanos, para reflexionar, pensar y así llegar a una conclusión sobre algo. Tanto la verdad, como la razón, son únicas. No hay dos verdades, sólo hay una verdad, igualmente la razón.

Por lo tanto, la verdad es una sola y sólo los hechos mientras transcurre el tiempo, pueden descubrirla si está oculta o la quieren ocultar. Eso ha pasado con Miguel Vargas, Guido e Hipólito se tomaron la tarea de acabar con el ingeniero Vargas, inventándose todo lo que se le ocurría. Afirmaron (Guido e Hipólito) que Miguel era un dictador por como manejaba el PRD. Sin embargo, Hipólito y Luis Abinader ya en el PRM le dieron por las costillas al propio Guido, con comportamientos antidemocráticos comparables con los del Jefe y no es el Alfa, si no aquel que tuvimos que darle pá´ abajo para tener una supuesta libertad y una supuesta democracia. Guido, ahora con la lágrima honda en el PRM, en cambio el “dictador Miguel Vargas” lo mantuvo en el PRD, y fue el primero que se cansó de entorpecer el camino de Miguel, hasta que decidió irse a joder al PRM, no sin antes dejarle la respectiva disidencia a Vargas Maldonado, para que sigan jodiendo la paciencia, por supuesto eso no es grati$.

De modo que, para hablar de Miguel Vargas en la política dominicana, la palabra que mejor lo define es: Resistencia. Miguel Octavio, ha recibido ataques feroces, a veces frontales, a veces con veneno; como también le ocurrió a su líder José Francisco Peña Gómez, pero el líder y guía del actual PRD (Miguel) ha resistido embates como ningún otro político dominicano; ha resistido a las traiciones de algunos que dijeron ser sus amigos y le juraron lealtad eterna; ha vivido desengaños y desilusiones como ningún otro político de la República Dominicana, y todo eso lo ha resistido. Los cuentos que se dicen de Miguel llegan a Puerto Rico, donde estudió ingeniería civil. Sin embargo, los hechos muestran que ha sido un empresario exitoso; que cuando fue director de la CAASD lo hizo bien; que cuando fue secretario (ministro) de Obras Publicas era la única luz que brillaba en el tenebroso gobierno de Hipólito Mejía 2000-2004, tanto así que lo apodaron “Micky el que resuelve”, eso es lo que siempre ha hecho Miguel, resolver. Fue Ministro de Relaciones Exteriores (Canciller) de la República Dominicana, y los resultados que se obtuvieron en su gestión, todavía no me viene a la mente, desde Trujillo a la fecha, quien estuvo a su nivel.

Miguel Vargas Maldonado, revestido de toda esa experiencia positiva como gestor público y privado, y con una voluntad de hierro que le ha permitido convertirse en la Resistencia hecha hombre, ahora le toca pasar a la ofensiva y buscar la Presidencia de la Republica Dominicana. ¡Ahora sí!

Por: Pedro René Almonte M.

