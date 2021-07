Miguel Vargas dice PLD al no recurrir sentencia TSA ”contribuye a fortalecer la democracia”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Miguel Vargas Maldonado, valoró este jueves como positiva la decisión del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) de no recurrir la sentencia del Tribunal Superior Administrativo (TSA).

Maldonado aseguró mediante su cuenta en Twitter, que ”con su decisión, el PLD contribuye a fortalecer el sistema de partidos y la democracia”.

Se recuerda que en días anteriores el PLD informó que recurriría la sentencia del TSA, sobre el reconocimiento de la Fuerza del Pueblo y del PRD como partidos mayoritarios, y que por ende pasan a ser beneficiados con el 80% de los fondos que el Estado les suministra a las agrupaciones políticas, tomando en consideración que ambas organizaciones habían superado el 5 % en diferentes rangos de elección durante las elecciones generales del año pasado.

Sin embargo, este jueves el PLD decidió no recurrir la sentencia, pese a que entiende que la Junta Central Electoral (JCE) no debió acoger de inmediato la sentencia del TSA, al considerar que esa decisión no adquirió la condición de irrevocablemente juzgada.

También consideró de imparcial al organismo electoral.

La instancia mediante la cual el TSA declaró al partido que preside Leonel Fernández y al PRD como mayoritarios, fue elevada por la Fuerza del Pueblo y acogida por el tribunal, quien le ordenó a la JCE incluirlas entre los partidos que obtuvieron más del 5% de los votos emitidos en las pasadas elecciones.

