Miguel Vargas declara un patrimonio neto de $270 millones. ¡Aquí está la relación completa de sus bienes!

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. Miguel Vargas Maldonado, presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y exministro de Relaciones Exteriores, declaró bienes por $703,977,454.5 pesos, pues reportó un patrimonio de $519,554,167.5 y una deuda por cobrar de $184,423,287. Sin embargo, también reportó pasivos o deudas por $433,015,275. Restando activos y pasivos, queda un total neto de $270,962,179.5. En 2016 declaró bienes por $694,605,700.

Esta vez, su patrimonio se desglosa así: una yipeta Land Rover valorada en $250,000 pesos; cuatro yipetas Chevrolet, estimadas cada una en $1,286,600; otra Chevrolet, $919,000; una Grand Vitara, $964,950; una yipeta Audi, $2,711,050; una yipeta Chevrolet del 2015, calculada en $2,871,875; una Chevrolet Tahoe, $2,572,740.50; un autobús Toyota, $1,561,280; otro autobús, Nissan Urban Cruiser, $1,500,000; un carro Chevrolet, $919,000; una yipeta Chevrolet Captiva, $919,000.

Además, $15,350,000 pesos en muebles del hogar y $9,870,000 en electrodomésticos. En obras de arte, $543,700 dólares, esto es, $32,078,300 pesos. Cuentas bancarias: una de $163,355 en el Banco del Progreso; una de $487 dólares (unos $28,733 pesos) en el Banco de Reservas; otra de $4,009 pesos en el Banco de Reservas; una de $20,572 dólares ($1,213,748 pesos) en el Banco Popular, y otra de $85,253 dólares ($5,029,927 pesos) en el Bank of America.

Su capital invertido es: $373,873,300 pesos en acciones en la General de Galería Comerciales Mundo Mall; $14,799,800 en Inversiones Alberique; $35,694,000 en Almacenes Empresariales de Depósitos; $2,999,300 en Inversiones Inmobiliaria Harna; en Planificación, Ingeniería y Construcciones, SRL., $990,000 pesos; $50,000 pesos en Talleres Metalco Santo Domingo (TMSD); en Grupo Ultra, SRL., $12,400 pesos; $300 en Inversiones Dis; $499,800 en Air Caribbean Transport, SRL.; otros $499,800 en la misma Air Caribbean Transport, SRL.; $4,975,400 pesos en Multicréditos Comerciales; $50,000 en Boltomo Trading; $70,000 en Intelar SRL.; $100 pesos en Inversiones Alberique; $500 pesos en Almacenes Empresariales de Depósitos; $100 pesos en Inversiones Inmobiliaria Harna; $9,600 en Planificación, Ingeniería y Construcciones; $12,400 en Grupo Ultral; $8,000 dólares en Lubre Management; y otros $8,000 dólares en Capelli Pacific Investments.

Cuentas por cobrar: $184,423,287 pesos por concepto de inversión; el deudor es Intelar, SRL.

Los pasivos o deudas alcanzan los $433,015,275 pesos, desglosados así: $618,120 pesos en Motor Crédito, S.A., Banco de Ahorro y Crédito; $693,713 en esa misma entidad financiera; $762,668, también en esa institución; $926,397 en Motor Crédito, S.A., Banco de Ahorro y Crédito; $778,254 en el Banco de Reservas; $510,929 en el Banreservas; $482,320 en la Asociación La Vega Real de Ahorros y Préstamos; $1,819,195 en la Asociación La Vega Real de Ahorros y Préstamos; $1,271,937 en la Asociación La Vega Real de Ahorros y Préstamos; $25,158,193 en una entidad no especificada; $89,010,280 en una entidad no especificada; $2,880,857 por prendarios; $307,404,343 en una institución no especificada y $698,069 (en una institución no especificada).

Su declaración presentó también los siguientes gastos: de recreación, $50,000 pesos; $60,000 de alimentación; $90,000 en mantenimiento de viviendas (personal de conserjería, seguridad, áreas comunes, etc.); $396,262 en pago de cuotas sobre préstamos (capital más interés); $45,000 en otros gastos y $80,565 en pagos de servicios públicos.